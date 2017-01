Ở các nước đều phải bồi thường Đứt cáp quang không phải là chuyện hiếm gặp trên thế giới. Từ Mỹ, Úc, Anh đến các nước Đông Nam Á, đã có không ít đợt “kẹt mạng” sau khi cáp đứt vì lý do khách quan (động đất) hoặc cố ý phá hoại (như đợt cắt cáp hồi giữa năm 2015 tại California, Mỹ). Điều đáng nói là nhà cung cấp tại nhiều nước đều có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng nếu xảy ra sự cố. Tại Mỹ và Úc chưa có luật cụ thể về xử lý bồi thường liên quan đến internet nhưng người dùng có thể khiếu nại dựa theo luật bảo vệ người tiêu dùng. Theo website Accan.org.au của Tổ chức Vì quyền lợi khách hàng Úc, nếu rớt mạng, khách hàng thuê bao không những được hoàn trả số tiền mua dịch vụ trong thời gian không thể truy cập, mà còn được bồi thường về những tổn thất phát sinh. Bên cạnh đó, hồi cuối tháng 11.2016, Hạ viện Anh thông qua luật Kinh tế kỹ thuật số, trong đó có điều khoản quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng phải lập tức bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng vì cáp quang trục trặc, theo tờ The Telegraph. Chưa hết, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nước này còn đang kêu gọi đưa ra thang bậc tiêu chuẩn rõ ràng trong việc bồi thường do dịch vụ internet kém, tương tự như quy định mỗi hộ gia đình ở Anh được nhận 75 bảng nếu mất điện trong suốt 12 giờ. Thụy Miên