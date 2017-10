Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có công văn yêu cầu thanh tra việc chấp hành pháp luật của 2 chi nhánh ngân hàng, gồm Ngân hàng TMCP Hàng hải VN (Maritime Bank) chi nhánh Khánh Hòa, Eximbank chi nhánh Nha Trang trong việc cho 4 doanh nghiệp vay vốn tín dụng. Phó thủ tướng yêu cầu trưng cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản nếu có dấu hiệu làm giả và các tài liệu có liên quan; yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả trước ngày 1.12.2017.

Thông tin về vụ việc này, phía Eximbank cho hay từ tháng 3.2007, Công ty Quốc Hân do bà Trương Thị Đào là chủ tịch có dư nợ khoản vay đầu tư đối với dự án khu biệt thự Phước Đồng - Nha Trang tại Chi nhánh Eximbank Nha Trang. Tuy nhiên, Công ty Quốc Hân không có khả năng thanh toán nợ nên Eximbank đã khởi kiện ra tòa. Ngày 25.6.2009, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã công nhận thỏa thuận giữa Eximbank và Công ty TNHH Quốc Hân. Theo đó Công ty TNHH Quốc Hân xác nhận số tiền nợ bao gồm gốc lãi với Eximbank tạm tính đến ngày 15.6.2009 là 10,4 tỉ đồng và cam kết trả nợ cho Eximbank, nếu công ty không trả nợ thì Eximbank được quyền bán tài sản thế chấp là quyền sử dụng các khu đất tại Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang. Tháng 11.2010, Eximbank thực hiện cấn trừ nợ với Công ty Quốc Hân và công ty đã ký biên bản cấn trừ toàn bộ nghĩa vụ trả nợ tại Eximbank, ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản thế chấp quyền sử dụng đất cho Eximbank. Tài sản được bà Trương Thị Đào chuyển giao hợp pháp, tự nguyện cho Eximbank, đã ký hợp đồng chuyển nhượng có công chứng.

Ngày 23.12.2013, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đến chi nhánh Eximbank trực tiếp xác minh theo đơn yêu cầu của bà Trương Thị Đào tố cáo một số cán bộ thuộc Eximbank Nha Trang có hành vi lập hồ sơ vay vốn và giải ngân giả của Công ty Quốc Hân để chiếm đoạt tiền do Eximbank Nha Trang giải ngân cho Công ty Quốc Hân. Eximbank đã cung cấp hồ sơ tín dụng, kế toán, ngân quỹ liên quan đến Công ty Quốc Hân cho C46 để đưa Viện Khoa học hình sự giám định. Sau khi có giám định của Viện Khoa học hình sự ngày 29.7.2017, C46 có công văn gửi cho bà Trương Thị Đào kết luận không đủ cơ sở có hành vi lập các hồ sơ vay vốn và giải ngân giả do cán bộ Eximbank Nha Trang thực hiện để chiếm đoạt tiền do Eximbank Nha Trang giải ngân cho Công ty Quốc Hân.

Theo Eximbank, vụ việc này đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên diễn ra trong một thời gian dài gây khó khăn cho việc thu hồi nợ xấu của ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng uy tín thương hiệu Eximbank.

Thanh Xuân