Thịt và trứng gia cầm rớt giá

Sức mua thịt gia cầm giảm, ảnh hưởng tiêu cực tới giá gia cầm. Cụ thể, so với đầu tháng, giá gà lông màu tại các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL đều đã giảm 5.000 đồng/kg, xuống mức 23.000 - 25.000 đồng/kg; gà lông trắng giảm 1.000 - 2.500 đồng/kg xuống mức 23.000 đồng/kg tại Đông Nam bộ và 24.000 đồng/kg tại ĐBSCL. Giá trứng gà, vịt tại các trang trại, hộ chăn nuôi cũng đang giảm. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, giá trứng gà xuất bán tại trang trại chỉ còn 900 - 1.300 đồng/quả (tùy loại), giảm khoảng 1.000 đồng/quả so với cùng kỳ 2016. Trứng vịt xuất chuồng từ 1.700 - 2.000 đồng/quả, giảm 300 - 500 đồng/quả so với thời điểm đầu năm 2017. Tại Đồng Nai, hiện giá trứng gà công nghiệp tại các trại chăn nuôi nhỏ lẻ bán ra ở mức 1.150 đồng/quả, giảm khoảng 400 - 500 đồng/quả so với hồi đầu năm.