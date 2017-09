Gazprom soán ngôi tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ là ExxonMobil, cái tên nhất bảng trong 12 năm qua. Theo Russia Today, hãng Nga tập trung khai thác, sản xuất, vận chuyển, dự trữ, chế biến và bán khí đốt, dầu thô, nhiên liệu cho ô tô bên cạnh việc sản xuất, tiếp thị nhiệt và điện năng. Gazprom có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất trên thế giới và là một trong bốn nhà sản xuất dầu hàng đầu Nga.



Hãng ExxonMobil hiện đứng vị trí thứ chín. Trong số các công ty thăng hạng đáng kể khác có E.ON của Đức, tăng 112 bậc từ hạng 114 năm ngoái lên hạng 2 năm nay, Reliance Industries của Ấn Độ, tăng 5 bậc từ hạng 8 năm ngoái lên hạng 3 năm nay.

Năm doanh nghiệp trong top đầu bảng cũng có công ty Hàn Quốc Korea Electric Power và hãng Trung Quốc CNPC. Hãng dầu Nga Lukoil đứng vị trí thứ sáu. Bảng xếp hạng được hình thành trên cơ sở chỉ số tài chính của các doanh nghiệp, trong đó bao gồm giá trị tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận ròng và các số liệu khác. Tất cả doanh nghiệp trong danh sách đều có tài sản hơn 5,5 tỉ USD.

10 hãng năng lượng lớn nhất thế giới kiếm tổng cộng 63,7 tỉ USD trong năm ngoái, thấp hơn 14% so với mức 74,3 tỉ USD một năm trước đó.

Các công ty than sụt hạng đáng kể vì nhiều nước đang nỗ lực tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và nhiên liệu sạch hơn. Dù vậy, hãng Shenhua Energy của Trung Quốc tăng từ hạng 25 lên hạng 13 do giá than ở Trung Quốc tăng mạnh sau khi Bắc Kinh hạ sản lượng.

Thu Thảo