Đây là lần tăng giá thứ hai trong tháng này, đưa giá thép xây dựng bán lẻ trên thị trường lên hơn 14 triệu đồng/tấn. Nếu cộng thêm thuế giá trị gia tăng, mỗi tấn thép xây dựng đến tay người tiêu dùng sẽ vượt qua mức 15 triệu đồng. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010 đến nay.

Như vậy từ tháng 7 đến nay, giá thép xây dựng không ngừng đi lên. Đặc biệt trong hai tháng 8 và 9, việc tăng giá diễn ra liên tục với tổng cộng mức tăng từ 2 - 2,2 triệu đồng/tấn. Theo lý giải của đại diện Công ty thép Pomina, thép trong nước hiện nay diễn biến tương tự theo giá thép thế giới. Việc tăng mạnh chủ yếu do nguyên vật liệu từ phôi thép, thép phế... đều đã nâng giá bán lên rất nhiều. Ví dụ giá thép phế liệu từ mức 260 USD/tấn vào cuối tháng 7 đã tăng lên hơn 300 USD/tấn vào đầu tháng 8 và tiếp tục nhích lên xoay quanh mức 340 USD/tấn trong tháng 9.

Giá thép tăng do nhu cầu tiêu thụ thép trên thế giới liên tục gia tăng trong những tháng qua. Trong khi đó Trung Quốc - nước cung cấp sản phẩm này nhiều nhất vẫn tiếp tục hạn chế sản xuất thông qua việc đóng cửa các nhà máy không đủ tiêu chuẩn về môi trường. Hiệp hội Thép VN nhận định, giá thép thanh giao đường biển châu Á trong tháng 8 đạt mức cao nhất 4 năm qua do các nhà máy và các nhà thương mại Trung Quốc đã nâng chào giá cùng với giá trong nước tăng. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy kể từ đầu năm đến hết tháng 8, VN đã nhập khẩu 10,4 triệu tấn sắt thép các loại trị giá 6,03 tỉ USD, giảm 15,4% về lượng nhưng tăng 17,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Riêng mức tiêu thụ thép xây dựng trong nước thời gian qua đã đạt hơn 5,9 triệu tấn, tăng 14,7% so cùng kỳ 2016. Tương tự, mức tiêu thụ sắt thép các loại cũng tăng đến 14,9%. Dự báo chung giá thép có khả năng còn tăng nhẹ trong những tháng tới.





Mai Phương