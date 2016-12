Tại TP.HCM, giá USD tự do giao dịch quanh mức 23.230 - 23.270 đồng/USD. Giá USD giảm nhanh khi nhu cầu trên thị trường những ngày qua ảm đạm, thanh khoản kém. Đồng thời, thị trường tự do e ngại trước thông tin nguồn cung ngoại tệ trên thị trường chính thức dồi dào nên giá USD tự do nhanh chóng đi xuống.

Các ngân hàng thương mại trong nước giữ giá USD ổn định quanh mức 22.700 - 22.800 đồng/USD. Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ở mức 22.760 - 22.780 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 2 đồng xuống còn 22.153 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

T.Xuân