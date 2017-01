Tốc độ lưu thông giảm Theo Sở GTVT TP.HCM, tốc độ lưu thông trung bình khu vực trung tâm thành phố (kết quả theo dõi từ hệ thống dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình trên xe buýt) trong tháng 12.2016 tiếp tục giảm so với tháng 11. Cụ thể, giờ cao điểm sáng là 19 km/giờ (giảm 9,5%), giờ cao điểm buổi chiều 18 km/giờ (giảm 5,2%), giờ thấp điểm 20,9 km/giờ. Trong khi đó, lượng phương tiện giao thông tiếp tục tăng, tính đến ngày 15.11.2016, TP đang quản lý 7.857.088 phương tiện (trong đó 615.395 ô tô, 7.241.693 mô tô), tăng 5,89% so với cùng kỳ 2015 và tăng 60,8% so với cuối năm 2010. Đó là chưa tính hơn triệu phương tiện mang biển số các tỉnh đang lưu thông trên địa bàn thành phố.