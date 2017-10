Theo AFP, đây là thông tin được Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan đưa ra hôm nay 9.10. Thái Lan từng bị hạ bậc an toàn vào tháng 6.2015 sau khi giới chức nước này trễ hạn trong việc giải quyết các mối lo ngại hàng không lớn. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không Thái Lan không thể bổ sung thêm nhiều tuyến bay quốc tế dù vẫn có thể vận hành các tuyến bay đã có.



Cơ quan hàng không Thái Lan cho biết ICAO đưa ra quyết định sau cuộc họp hồi cuối tuần trước. Cơ quan Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Montreal (Canada) chưa bình luận về thông tin, song cờ đỏ xuất hiện cạnh tên Thái Lan trên trang web của ICAO đã biến mất.

Được xóa cờ đỏ là cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp hàng không Thái Lan, song Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan vẫn cho biết nước này cần thực hiện nhiều động thái để cải tiến tiêu chuẩn hàng không. Tổng giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan Chula Sukmanop cho hay sau khi được gỡ cờ đỏ, các hãng bay Thái sẽ có cơ hội mở thêm nhiều tuyến bay mới đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cổ phiếu Thai Airways tăng gần 8% sau thông tin này, trước khi hạ xuống một chút và giữ ở ngưỡng tăng 5%. Cổ phiếu Asia Aviation, công ty vận hành thương hiệu Thai Air Asia, tăng 5%. Cổ phiếu của hãng khai thác sân bay Thái Lan Airports of Thailand tăng hơn 2%.

Những cái tên hưởng lợi lớn nhất từ quyết định này là các hãng bay nhỏ hơn, như Thai AirAsia X, NokScoot và Thai Lion, giám đốc điều hành Corrine Png của hãng nghiên cứu giao thông Crucial Perspective cho hay. Các hãng bay Thái giờ có cơ hội phát triển mạnh hơn, đối mặt nhiều cạnh tranh hơn sau khi các hãng bay nhỏ có thể mở rộng tăng trưởng vào các thị trường hấp dẫn như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nước này cũng kỳ vọng sẽ sớm lấy lại được trạng thái Category One từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đơn vị cũng hạ bậc hàng không Thái Lan vào năm 2015. Bị FAA hạ bậc đồng nghĩa với việc các hãng bay Thái không được mở thêm tuyến bay mới đến Mỹ. Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan hiện đặt mục tiêu đứng đầu thế giới về mặt an toàn, đạt mức trung bình toàn cầu trong mỗi khía cạnh đánh giá an toàn. An toàn hàng không đặc biệt quan trọng với Thái Lan vì ngành du lịch chiếm khoảng 12% nền kinh tế nước này, và lớn thứ nhì tại châu Á.

Thu Thảo