Hoạt động kinh doanh không thể tách rời trách nhiệm xã hội

Ông Leo Boon Wang - Tổng giám đốc Amway Việt Nam đã chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động xã hội đối với doanh nghiệp.

Vì sao Amway lựa chọn hợp tác hỗ trợ trẻ em Làng trẻ em SOS Việt Nam?

Trước khi tiến hành dự án, chúng tôi đã tìm hiểu và biết rằng Làng trẻ em SOS Việt Nam được phát triển tại 17 tỉnh thành trong cả nước, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn. Phương châm “Không để trẻ em lớn lên một mình” của Làng trẻ em SOS Việt Nam hoàn toàn phù hợp với định hướng hỗ trợ cộng đồng của Amway. Trong đó, trẻ em là đối tượng quan tâm hàng đầu trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng của Amway . Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã thực hiện kiên định mục tiêu góp phần thay đổi cuộc sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 100 thị trường mà Amway đang hoạt động.

Ông hãy cho biết hoạt động cụ thể sẽ gồm những gì?

Vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS 350 triệu đồng để chăm lo đời sống, sinh hoạt của các em và tài trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các em trong một năm. Đồng thời, Amway sẽ tổ chức các hoạt động tặng quà, sửa chữa hoặc tu bổ những ngôi nhà của các cháu tại các làng. Các đối tác Diamond của Amway cũng đã cam kết đỡ đầu cho 20 trẻ em của Làng SOS Việt Nam. Thông qua sự chia sẻ này, chúng tôi mong muốn có hơn 3.000 trẻ em kém may mắn sẽ được chăm sóc tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Xin ông cho biết, ở Amway Việt Nam, hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) đã được triển khai như thế nào?

Khi thực hiện các hoạt động CSR, chúng tôi luôn tự nhủ rằng, mình đang góp phần tạo nên một nền tảng kinh doanh có trách nhiệm và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Để hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng, Amway luôn phối hợp cùng với các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức xã hội tại địa phương để cùng thực hiện. Điều đáng tự hào là chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ nhân viên và nhà phân phối của công ty.

Tại Amway, CSR không chỉ được hiểu đơn thuần là tài trợ hay thực hiện các chương trình từ thiện, mà còn là lời cam kết của chúng tôi khi phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Đó chính là quy chuẩn trong đạo đức kinh doanh của Amway suốt gần 60 năm qua.

Sau 10 năm hoạt động và phát triển không ngừng, công ty sẽ có những thay đổi nào khác về hoạt động trách nhiệm xã hội trong thời gian tới hay không? Và sẽ tập trung chính vào các chương trình như thế nào?

- Chúng tôi quan niệm rằng, sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của xã hội, đó là một mối quan hệ tương hỗ. Do đó, bản thân doanh nghiệp phải chủ động tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Amway Việt Nam sẽ tiếp tục cân đối chương trình phù hợp cho cả hai chiến dịch Vì trẻ em Amway One by One và Chiến dịch Nutrilite Power of 5 để đảm bảo mang lại lợi ích nhiều nhất cho trẻ em trên toàn thế giới. Trong đó, Chiến dịch Nutrilite Power of 5 giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề suy dinh dưỡng và hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em bằng sản phẩm Nutrilite Little Bits, được Amway nghiên cứu riêng cho hoạt động này.

Ngoài nghĩa vụ đối với cộng đồng, hoạt động CSR mang lại ích lợi gì cho quá trình hoạt động của công ty?

Hoạt động CSR không chỉ là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp và cá nhân trên đất nước này mà bản thân các hoạt động CSR cũng mang lại niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp. Nó thể hiện sự cam kết bền vững và đồng hành cùng đất nước và con người Việt Nam. Nhưng để có được sự tin tưởng đó, mỗi hoạt động của doanh nghiệp phải chứa đựng lòng thành sâu sắc. Đó là điều mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu mỗi khi bắt đầu bất kỳ dự án cộng đồng nào. Chúng tôi mong muốn những chương trình mà Amway đã làm sẽ tạo nên sức lan tỏa không chỉ 1 hay 2 năm, mà tạo nên tác động tích cực cho cộng đồng trong thời gian dài. Đó chính là lợi ích mà CSR mang lại cho doanh nghiệp.

Amway Việt Nam là đơn vị nằm trong top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững CSI do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá. Amway được người tiêu dùng bình chọn là “Nhà tuyển dụng hàng đầu châu Á Thái Bình Dương”, nằm trong “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2016”. Từ 2008 đến nay, Amway đã đóng góp hơn 1 triệu USD, giúp đỡ 18.322 trẻ em kém may mắn tại Việt Nam.

Minh Châu