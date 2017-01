Đó cũng chính là tiêu chí tiên quyết cho sự thành công của “Hội chợ Hàng tiêu dùng Thương Hiệu Nhật Bản 2017” được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội từ ngày 5 - 8.1.2017 vừa qua.



Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Việt - Nhật và được sự bảo trợ, ủng hộ của Tổ chức Xúc tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO), Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), “Hội chợ Hàng tiêu dùng Thương Hiệu Nhật Bản 2017” đã được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội từ ngày 5 - 8.1.2017. Hội chợ đã trở thành điểm đến thú vị, là cơ hội đặc biệt cho những ai yêu thích xứ sở hoa anh đào được hòa mình vào không khí lễ hội mang đậm văn hóa Nhật.

Ông Atsusuke Kawada - Trưởng đai diện tổ chức xúc tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO) tại Việt Nam chia sẻ: “Các sản phẩm mang thương hiệu, chất lượng Nhật Bản dù là được sản xuất tại Nhật hay ở nước ngoài khi đưa vào tiêu dùng đều phải cam kết và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu hệ thống pháp luật của 2 phía. Chất lượng luôn là một yếu tố thành công và đảm bảo sự tồn tại cho chính doanh nghiệp đồng thời cũng là uy tín của Nhật Bản”.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ, khu trưng bày thiết bị công nghệ cao và khu vực hàng tiêu dùng mang thương hiệu Nhật Bản thu hút đông đảo người tiêu dùng. Trong đó, gian hàng trưng bày sản phẩm Trà Ô Long và Trà Xanh Matcha TEA+ Plus thuộc thương hiệu TEA+ Plus của Tập đoàn Suntory Nhật Bản đã mang đến cho khách tham quan những phút giây thư giãn nhẹ nhàng trong không gian hội chợ náo nhiệt.

Là một trong những tập đoàn sản xuất đồ uống lớn nhất tại Nhật Bản, Tập đoàn Suntory đã mang đến thị trường Việt Nam sản phẩm Trà Ô Long và Trà Xanh Matcha TEA+ Plus thông qua liên minh nước giải khát chiến lược Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB). Gần 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, sản phẩm Trà Ô Long TEA+ Plus đã nhanh chóng nhận được niềm tin yêu từ người tiêu dùng Việt bởi chính “Cam kết chất lượng” mà tập đoàn Suntory Nhật Bản và Suntory PepsiCo Việt Nam đã luôn nỗ lực để phục vụ người tiêu dùng.



Cam kết “Chất lượng Nhật Bản” thể hiện qua việc Suntory PepsiCo Việt Nam được tập đoàn Suntory Nhật Bản ủy quyền để sản xuất Trà Ô Long và Trà Xanh Matcha TEA+ Plus theo tiêu chuẩn của tập đoàn Suntory Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Định kỳ hàng năm, tập đoàn Suntory Nhật Bản sẽ tiến hành đánh giá điều kiện sản xuất; kiểm soát chất lượng tại các nhà máy sản xuất Trà TEA+ Plus tại Việt Nam. Việc kiểm tra này, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng mà Suntory Nhật Bản đã đưa ra.

Để đến được tay người tiêu dùng, từng chai trà TEA+ Plus đều phải trải qua quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra. Tất cả các nguồn nguyên liệu sản xuất Trà TEA+ Plus đều phải tuân thủ quy trình kiểm tra chặt chẽ giống như các sản phẩm khác của Suntory được sản xuất tại Nhật Bản, cũng như kiểm nghiệm định kỳ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngày 17.11.2016, Bộ Y tế đã chính thức công bố kết quả thanh tra toàn diện theo kế hoạch tại SPVB. Kết quả cho thấy toàn bộ 107/107 (100%) các mẫu, bao gồm thành phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và bao bì kiểm nghiệm đều hoàn toàn đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng mà Công ty đã công bố. Kết luận thanh tra của Bộ Y Tế trong tháng 11.2016 vừa qua đã cho thấy việc chấp hành đầy đủ của SPVB, trong đó phải kể đến việc tuân thủ đầy đủ về kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm Trà TEA+ Plus.

Uy tín và chất lượng dựa trên yếu tố an toàn cho sức khỏe và con người chính là yếu tố quyết định sự tin yêu và hài lòng của người tiêu dùng Việt Nam dành cho các thương hiệu đến từ Nhật Bản. Cùng với nhiều sản phẩm khác được giới thiệu trong chương trình “Hội chợ Hàng tiêu dùng Thương Hiệu Nhật Bản 2017”, Trà Ô Long TEA+ Plus và Trà Xanh Matcha TEA+ Plus đã góp phần ghi danh vào danh sách thương hiệu đại diện cho uy tín và chất lượng Nhật Bản được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích và tin dùng.

Ngọc Linh