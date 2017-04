Dự án với những thế mạnh toàn diện, thiết kế hiện đại, vị trí đắc địa và đặc biệt là mức giá vừa tầm, chỉ từ 22,5 triệu/m2, rất phù hợp để những gia đình trẻ an cư lạc nghiệp.



Đẹp từ vị trí…

Theo quan niệm từ xa xưa đến nay yếu tố “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” là nói lên sự đắc địa của vị trí, thì JAMILA gần như có đủ cả 3 yếu tố đó. Với vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngay nút giao Đỗ Xuân Hợp, kế cận khu biệt thự đẳng cấp The Venica và những khu dân cư văn minh hiện đại (Lake View City, Palm City)…, JAMILA nằm trong quần thể dân cư văn minh, hiện đại bậc nhất khu vực.

JAMILA cũng là điểm kết nối giao thông thuận tiện và nhanh chóng nhất để lên cao tốc và ra vào thành phố thông qua đại lộ Mai Chí Thọ, chỉ 1 phút qua Q.2, 5 phút đến thành phố mới Thủ Thiêm và 10 phút về trung tâm Q.1. Hạ tầng giao thông khu vực này được đầu tư đồng bộ, với rất nhiều trục đường huyết mạch đã và đang hình thành, đặc biệt đường Vành đai 3, cầu Cát Lái, tuyến metro số 1… giúp cho việc di chuyển sang các vùng lân cận như Đồng Nai, Vũng Tàu… trở nên dễ dàng, nhanh chóng đồng thời cũng là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực trong tương lai. Bên cạnh đó, Jamila cũng đáp ứng được yếu tố “cận giang” khi toàn bộ diện tích 1,7 ha, gồm 4 tháp nhà được bao bọc bởi 2 mặt sông thoáng mát, yên bình.

... Đến không gian sống lý tưởng

… và an toàn 24/7 từ hệ thống an ninh 4 lớp

Với thế bao bọc bởi hai mặt sông và chỉ có một lối ra vào duy nhất của dự án, đồng thời từ sảnh chính khu dân cư cho đến mỗi tòa nhà đều có bảo vệ và hệ thống camera an ninh 24/7. Đặc biệt, Khang Điền đã dành toàn bộ diện tích bên dưới 4 tòa nhà và khu tiện ích trung tâm để tạo thành hầm đỗ xe thông nhau toàn bộ nhưng vẫn có từng lối lên riêng cho từng tòa nhà bằng thẻ từ an ninh cho từng căn hộ... đảm bảo những cư dân ở đây sẽ có một môi trường sống an ninh và hiện đại tiện nghi nhất.