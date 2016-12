Năm 2016 có 10.012.735 lượt khách quốc tế đến VN, tăng 25% so với năm ngoái. Đặc biệt, khách từ Trung Quốc chiếm gần 2,7 triệu lượt, tăng 51,4% so năm trước. Khách từ Hàn Quốc đạt 1,54 triệu lượt, tăng 38,7% và từ Nhật Bản đạt 0,74 triệu lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, thống kê của Tổng cục Du lịch, trong năm nay, ngành du lịch đã có 62 triệu lượt khách nội địa. Tính tổng thu từ khách du lịch nội địa và quốc tế ước đạt khoảng 400.000 tỉ đồng, tăng 18,6% so với năm 2015.

Theo dự tính, năm 2017, ngành du lịch VN đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỉ đồng.

H.Nga