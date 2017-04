Ngày 19.4, ông Lê Đức Cường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh này đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu Công ty TNHH Masan Nutri-Farm Nghệ An dừng thi công trại heo quy mô 10.000 con heo nái và 230.000 con heo thịt tại xã Hạ Sơn (H.Quỳ Hợp, Nghệ An) để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.