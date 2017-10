Cùng một sản phẩm có kiểu dáng như nhau, mang nhãn mác của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Zara, Uniqlo, Gap, Mango,... lại có giá cách xa nhau khá nhiều.

Chị Ngọc (TP.HCM), chuyên bán hàng thời trang nữ qua mạng và các điểm tập trung vào cuối tuần, ngạc nhiên: “Làm gì có hàng xuất dư mà số lượng tràn lan chỗ nào cũng có?”. Chị giải thích, bởi các doanh nghiệp may ở VN khi nhận được hợp đồng gia công, mỗi lô hàng đều nhận được đủ lượng nguyên vật liệu theo chỉ định nên số lượng dư thừa rất hiếm. Có chăng chỉ dư vài ba cái hàng mẫu hoặc hàng bị lỗi và khi tuồn lậu ra ngoài cũng sẽ bị cắt hết nhãn mác vì nguyên tắc hàng lỗi phải bị tiêu hủy ngay.

Tuy nhiên, sẽ có một số hàng xuất khẩu “xịn” khi lô hàng bị hủy hợp đồng (do không đảm bảo thời hạn) hay doanh nghiệp sau khi hoàn tất lô hàng gia công vẫn còn thừa nguyên phụ liệu và tiếp tục sản xuất (gọi là hàng nối chuyền) theo mẫu mã đã xuất khẩu. Nhưng số hàng này cũng rất hiếm và thường sẽ được một cửa hàng “ôm” trọn và chắc chắn nhãn mác chính hãng sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn.

“Hàng chỗ nào cũng có như cái áo khoác nữ gắn mác Uniqlo, giá bán lẻ từ 300.000 - 400.000 - 500.000 đồng/áo đều có và nơi nào cũng khẳng định của mình là hàng chuẩn xịn. Thật ra hầu hết đều là hàng tự lên ở VN, hay nói cách khác hơn 90% đều là hàng nhái mà thôi!”, chị Ngọc khẳng định.



Không khó để tìm ra được “công xưởng” cung cấp hàng thời trang cho TP.HCM và thậm chí đến các tỉnh thành trên cả nước khi có hàng ngàn cơ sở may gia công tập trung tại các quận: Tân Bình, Tân Phú và Gò Vấp. Chị Huyền - chủ một cơ sở may gia đình tại Q.Tân Bình cho biết, chỉ cần đưa mẫu, muốn may số lượng bao nhiêu, giá mong muốn và gắn nhãn thương hiệu nào là sau đó sẽ có ngay. Hàng từ những cơ sở như chị Huyền là đầu mối cung cấp cho các quầy thời trang ở nhiều chợ đầu mối TP.HCM và sau đó tiếp tục được chuyển ra miền Trung và xuống miền Tây.

Theo nhiều người bán lẫn người mua, hàng trong nước may cũng chấp nhận được vì vừa túi tiền nhưng quan trọng là thuận mua vừa bán, không cần phải gắn một cái nhãn nhái nước ngoài nào đó để rồi hét giá... trên trời.

Mai Phương