LOTTE Mart chủ động tăng nguồn hàng tết

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Công thương, đại diện LOTTE Mart cho biết, để chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng tết của khách hàng trên cả nước, LOTTE Mart đã chủ động nhập các nguồn hàng khác nhau nhằm đảm bảo đủ nguồn cung, ổn định mức giá, tránh xảy ra tình trạng sốt giá ảo vào dịp cuối năm. Các sản phẩm mà LOTTE Mart tập trung bình ổn giá lần này bao gồm: thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, thời trang, đồ gia dụng… Đây đều là những mặt hàng thiết yếu được dự đoán sẽ có nhu cầu tăng mạnh tại dịp tết năm nay.

Cụ thể, đối với các sản phẩm thiết yếu cho dịp tết như: thực phẩm, bánh kẹo, cà phê, đồ uống… LOTTE Mart đã chủ động tăng 30% nguồn hàng dự trữ so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, doanh nghiệp vẫn luôn chú trọng vào chất lượng và mẫu mã các loại sản phẩm để mang lại không khí tết cho khách hàng.

Về các mặt hàng thời trang, LOTTE Mart chủ động tăng 25% các sản phẩm so với năm ngoái. Trong đó các doanh nghiệp Việt vẫn được ưu tiên với 95% là hàng Việt Nam. Dự đoán được nhu cầu tăng cao, LOTTE Mart đã chủ động trữ hàng từ tháng 11.2016 để phục vụ cho cả dịp Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đối với các mặt hàng rau củ quả, nhu cầu được dự đoán sẽ tăng cao khoảng 20% nhưng do ảnh hưởng của tình hình bão lũ, nguồn cung các mặt hàng này sẽ giảm mạnh. Bất chấp khó khăn, LOTTE Mart cam kết đảm bảo đủ nguồn hàng để phục vụ cho nhu cầu của người dân trên cả nước, tăng khoảng 50 - 70% nguồn hàng so với ngày thường và 30% so với cùng kỳ năm trước.

Đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị hàng tết của LOTTE Mart

Bên cạnh đó, LOTTE Mart cũng giới thiệu đến người tiêu dùng Việt hơn 1.000 sản phẩm nhãn hàng riêng mang thương hiệu Choice L được sản xuất bởi các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước góp phần nâng cao sự tiện dụng và tạo ra những trải nghiệm mua sắm thú vị cho người tiêu dùng Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra công tác chuẩn bị của LOTTE Mart, đại diện đoàn công tác Bộ Công thương đã đánh giá cao việc chuẩn bị nguồn hàng tết và công tác bình ổn thị trường cuối năm của doanh nghiệp. Đồng thời, đại diện đoàn công tác Bộ Công thương cũng hy vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân vào những dịp cao điểm cũng như đem đến cho người tiêu dùng các sản phẩm và giá cả tốt nhất.

LOTTE Mart sẵn sàng phục vụ khách hàng những ngày tết Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong những ngày tết, hệ thống siêu thị LOTTE Mart đã có kế hoạch tăng thời gian phục vụ trước và sau tết.

- Từ 27 - 29 tết, LOTTE Mart sẽ mở cửa sớm từ 7 giờ sáng và hoạt động đến 23 giờ khuya (riêng Đà Nẵng hoạt động từ 7 - 22g). - 30 tết, các siêu thị LOTTE Mart sẽ mở cửa hoạt động từ 7 - 12 giờ. Riêng LOTTE Mart quận 7 hoạt động từ 7 - 22g, LOTTE Mart Phan Thiết hoạt động từ 7 - 21g, LOTTE Mart Hà Nội Center hoạt động từ 7 - 14g, LOTTE Mart Vũng Tàu hoạt động

từ 7 - 20g. - Mùng 1 tết có một số siêu thị hoạt động như LOTTE Mart Gò Vấp và LOTTE Mart quận 7 (12 - 20g), LOTTE Mart Phan Thiết 12 - 22g, LOTTE Mart Vũng Tàu (10 - 20g).

- Mùng 2 tết siêu thị hoạt động: LOTTE Mart quận 7 (8 - 21g), LOTTE Mart Bình Dương (14 - 20g), LOTTE Mart Phan Thiết (9 - 22g), LOTTE Mart Đống Đa và LOTTE Mart Hà Nội Center (14 - 21g), LOTTE Mart Nha Trang (10 - 21g), LOTTE Mart Gò Vấp (9 - 21g)... - Mùng 3 tết: Tất cả siêu thị LOTTE Mart trên toàn quốc hoạt động lại bình thường.



Thông tin dịch vụ