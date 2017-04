Nam A Bank triển khai tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến - 3D Secure

Chia sẻ về tiện ích này, ông Nguyễn Bình Phương - Phó tổng giám đốc Nam A Bank cho biết, ngân hàng đang rất chú trọng trong việc nâng cao hệ thống bảo mật, đảm bảo an toàn cho các giao dịch và thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Nam A Bank.

3D Secure (MasterSecure Code: MSC) là tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến do Nam A Bank hợp tác triển khai cùng Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard, cung cấp giải pháp bảo mật cho chủ thẻ quốc tế Nam A Bank khi giao dịch tại các website có tham gia dịch vụ “Mastercard SecureCode”. Trong quá trình giao dịch, chủ thẻ được yêu cầu nhập mật khẩu OTP (One Time Password) do Nam A Bank cung cấp qua SMS/Email đăng ký của khách hàng để hoàn tất bước thanh toán sau khi nhập các thông tin thẻ cơ bản. Nếu nhập không chính xác, giao dịch thanh toán sẽ mặc nhiên không thành công.

Bên cạnh tiện ích 3D Secure, Nam A Bank còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như trả góp lãi suất 0% lên đến 12 tháng tại các hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn, siêu thị điện máy Phan Khang, hệ thống di động CellphoneS, iCenter..., ưu đãi giảm giá đặc biệt tại các nhà hàng, resort, spa, cửa hàng mua sắm, rạp chiếu phim... giúp khách hàng chi tiêu thông minh khi sử dụng thẻ Nam A Bank Mastercard.

