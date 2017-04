Miền Trung, Tây nguyên vào cao điểm khô hạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Trong tuần từ 15 - 21.4, thời tiết miền Bắc tương đối dễ chịu hơn những ngày đầu, sau đó nhiệt độ tăng nhẹ nhưng không gây ra nóng bức gay gắt như vừa qua, nhiệt độ cao nhất 32 - 35oC, gần cuối tuần sau sẽ có mưa rào và giông, đề phòng gió giật.

Miền trung và Tây nguyên thời tiết tốt cho đến giữa tuần sau, nhiệt độ tăng lên 35 - 36oC, nắng nóng tập trung từ 12 - 15 giờ, độ ẩm giảm còn 60 - 70% nên một số nơi bắt đầu khô hạn khá gay gắt và tăng nguy cơ cháy rừng ở mức báo động.

Những ngày tới nắng nóng dồn xuống miền Nam, là vùng nóng nhất trên cả nước. Như vậy, Nam bộ tiếp tục trong giai đoạn cao điểm của khô hạn, nắng nóng gay gắt nhất trong mùa khô năm nay. Do bầu trời quang mây nên bức xạ nhiệt rất mạnh, thời gian có nắng 10 - 12 tiếng mỗi ngày, nhiệt độ cao nhất ở miền đông, TP.HCM, Long An, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long từ 36 - 38oC trong lều khí tượng, ngoài trời có thể từ 39 - 42oC, nóng và rất oi bức. Lượng tia tử ngoại luôn ở mức cao từ 11 đến 13/13, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt cần chú ý bảo vệ mắt và da khi ra đường, nhiệt độ ngoài trời cao rất dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt, nguy hiểm cho bệnh tim mạch, tăng huyết áp.

Sau đợt nóng bức kéo dài, khoảng nửa cuối tuần sau độ bất ổn định trong khí quyển tăng nên mây đối lưu nhiệt phát triển mạnh, trong khi đó từ ngày 18.4 đến hết tuần sau, trên các vùng biển phía nam xuất hiện gió tây nam tầng thấp đem ẩm từ biển vào nên có mưa rào và giông, một số nơi có dấu hiệu chuyển mùa. Những cơn giông đầu mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét đánh, lốc xoáy, gió giật, thậm chí có nơi xuất hiện mưa đá, vòi rồng.

Thời tiết thay đổi nhanh nên tình hình dịch hại, sâu bệnh có diễn biến phức tạp ở nhiều vùng trên cả nước làm cho vụ hè thu năm nay khó khăn. Miền Bắc nhiệt độ tăng giảm mạnh nên nhiều loại cây trồng dễ bị chết. Trong thời gian tới, điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và cổ bông tiếp tục gây hại trên những diện tích lúa trổ bông. Đối với Tây nguyên, tình hình dịch hại xoắn lá, đọt non trên cây cà chua và su su đang phát triển rộng khắp ở Lâm Đồng.

Nam bộ đang tập trung cho việc xuống giống vụ hè thu, trước tình hình thời tiết thất thường và sắp có sự chuyển mùa, cần chú ý theo sát lịch gieo sạ đồng loạt, tập trung né rầy của địa phương. Nên cày đất, phơi ải, vệ sinh đồng ruộng, để đất nghỉ từ 2 - 3 tuần nhằm phục hồi sau thu hoạch, cắt đứt vòng đời sâu bệnh; sau đó gieo sạ với mật độ vừa phải từ 80 - 120 kg/ha sẽ hạn chế sâu bệnh, giúp cây lúa khỏe. Ở vùng nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười theo dõi diễn biến rầy nâu tại diện tích bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, không để lây lan, hạn chế rầy di trú mang mầm bệnh phát tán sang trà lúa hè thu chính vụ.