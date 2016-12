Tính chung cả năm, lúa IR50404 tại An Giang đã giảm 450 đồng/kg, từ 4.850 đồng/kg xuống 4.400 đồng/kg; lúa IR50404 tại Vĩnh Long giảm 400 - 500 đồng/kg, từ 4.800 đồng/kg xuống 4.300 - 4.400 đồng/kg; lúa tẻ thường tại Kiên Giang giảm 500 đồng/kg, từ 5.900 đồng/kg xuống 5.400 đồng/kg; lúa dài giảm 300 đồng/kg, từ 6.100 đồng/kg xuống 5.800 đồng/kg.



Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu gạo năm 2016 ước đạt 4,88 triệu tấn và 2,2 tỉ USD, giảm gần 26% về khối lượng và 21% về giá trị so với năm 2015. Trung Quốc vẫn tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của VN với gần 36% thị phần, tương đương 1,6 triệu tấn và 722 triệu USD. Đáng chú ý, xếp sau Trung Quốc là Gana với 11% thị phần, tương đương 452.000 tấn và 222 triệu USD tăng gần 29% về khối lượng và 24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường cao cấp như Mỹ, Singapore, Hồng Kông đều giảm từ 19 - 33%. Còn các thị trường truyền thống như: Philippines, Indonesia, Malaysia sụt giảm từ 22 - 65%. Giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 448 USD/tấn, tăng 5,3% so với năm 2015. Giá gạo xuất khẩu bình quân tăng là do lượng gạo thơm, chất lượng cao xuất khẩu chiếm tỷ lệ cao hơn những năm trước.

Chí Nhân