Ngân hàng Đông Á tăng trưởng tích cực trong quý 1

Các chỉ số tăng, riêng nợ xấu giảm

Tổng tài sản của DongA Bank tính đến ngày 31.3 đạt 74.229 tỉ đồng, tăng 0,23% so với đầu năm; huy động vốn từ khách hàng tăng 2,43%, trong đó riêng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tăng 2,87% so với đầu năm, giúp hoạt động của ngân hàng được đảm bảo về mặt thanh khoản. Thu nhập từ dịch vụ lũy kế đạt 127 tỉ đồng, đạt 20,5% kế hoạch năm 2017 (620 tỉ đồng). Dịch vụ chi trả kiều hối tiếp tục tăng trưởng với doanh số chi trả kiều hối 3 tháng đầu năm là 405 triệu USD, tăng 77,7 triệu USD, tương đương 23,7% so cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, lãi từ kinh doanh ngoại hối lũy kế tăng 24,5 tỉ đồng so cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân quý 1 duy trì đà tăng trưởng, trong đó tăng mạnh ở dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm và cho vay nông nghiệp nông thôn. Nợ xấu cũng giảm xuống nhờ ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thêm 504 tỉ đồng trong quý 1. Các chỉ số thanh khoản của DongA Bank tiếp tục đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, tỷ lệ khả năng chi trả ngay đến 31.3.2017 là 22,3%, cao hơn mức quy định là 10%. Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày tiếp theo đối với VNĐ là 98,4%, cao hơn mức quy định là 50%; đối với ngoại tệ là 71,9%, cao hơn mức quy định là 10%.

Định hướng mới cho giai đoạn phục hồi và phát triển

Để đạt được tăng trưởng khả quan này, ngay từ đầu năm 2017, DongA Bank định hướng hoạt động kinh doanh theo hướng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị tại các địa bàn hay khu vực kinh tế. Song song vẫn tiếp tục tăng cường tập trung kiểm soát rủi ro, thu hồi nợ xấu và đầu tư sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng.

Được biết, từ cuối 2016, DongA Bank đã triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống về chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh, mô hình phê duyệt tín dụng, cũng như thiết lập cơ chế chi trả tiền lương mới, áp dụng KPIs. Đây là một trong những bước chuyển đáng ghi nhận, ghi dấu sự nỗ lực của ngân hàng trong việc tìm ra định hướng cho giai đoạn phục hồi và phát triển; giúp nâng cao tính chủ động của các đơn vị kinh doanh, nâng cao năng lực bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của DongABank trên địa bàn trú đóng. Các động thái này cũng đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện hoạt động ngân hàng, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả tăng trưởng vừa qua.

“Với kết quả kinh doanh khả quan của DongA Bank trong quý 1.2017 phần nào dự báo về một năm phát triển hướng tới mục tiêu an toàn và bền vững”, lãnh đạo DongA Bank cho biết.

Nguồn: NH Đông Á