Đi Thái rẻ hơn đi trong nước







Thái Lan và nhiều nước hiện nay hầu như chỉ bán tour huề vốn hoặc thậm chí thấp hơn giá thành. Ngược lại, họ tập trung tạo ra các dịch vụ và sản phẩm giải trí và đó chính là điểm để bán hàng, để thu được lợi nhuận từ du khách. Điều này ngược lại với VN...

Ông Phan Đình Huê, chuyên gia du lịch

Báo cáo về Tương lai du lịch nước ngoài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016 đến 2021 của MasterCard dự báo, VN sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng người đi du lịch nước ngoài ở mức 9,5%, đứng thứ 2 trong khu vực, chỉ sau Myanmar (10,6%). Dự báo, VN sẽ có khoảng 7,5 triệu người đi du lịch nước ngoài vào năm 2021. Báo cáo về Tương lai du lịch nước ngoài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016 đến 2021 của MasterCard dự báo, VN sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng người đi du lịch nước ngoài ở mức 9,5%, đứng thứ 2 trong khu vực, chỉ sau Myanmar (10,6%). Dự báo, VN sẽ có khoảng 7,5 triệu người đi du lịch nước ngoài vào năm 2021.

Nhưng không phải đợi 4 năm nữa, việc người Việt đổ xô đi du lịch nước ngoài đã diễn ra trong nhiều năm trở lại đây. Ngay trong dịp Tết Đinh Dậu này, lượng khách đi du lịch nước ngoài tiếp tục tăng. Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty du lịch Vietravel, cho biết dịp Tết âm lịch này số lượng khách chọn tour nước ngoài cao hơn tour trong nước khoảng 9%. Trong đó, các tour được khách lựa chọn nhiều nhất là Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, châu Úc… Ông Nguyễn Duy Vĩ, phụ trách marketing Công ty du lịch Tugo.com.vn, cũng cho biết lượng khách đăng ký đi du lịch nước ngoài đang gia tăng mạnh. Cả năm 2016 công ty này có 70.000 lượt khách đi tham quan ở các nước và đang hướng đến mục tiêu đạt 100.000 lượt khách trong năm 2017. Riêng dịp Tết Đinh Dậu năm nay, lượng khách mua tour tăng cao hơn 70 - 80% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Đài Loan. Ở những thị trường này hiện nay Tugo đã đầy khách cho đến hết tháng 3 và chỉ nhận thêm khách mới từ tháng 4.2017 trở đi. Tại Công ty Bến Thành Tourist, các tour Hàn Quốc, Đài Loan dịp tết đã hoàn toàn kín chỗ. Lượng khách du lịch nước ngoài trong dịp Tết Đinh Dậu của công ty tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo BenThanh Tourist ghi nhận, năm nay lượng khách du lịch đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều tăng rất mạnh, ước tính gấp 3 - 4 lần so năm 2015.

Lý giải về việc người Việt thích xuất ngoại du lịch, ông Nguyễn Duy Vĩ cho rằng vì giá tour không cao so với tour nội địa; hiếm gặp trường hợp bị hàng rong chèo kéo hay bị chặt chém trong các loại dịch vụ, hàng hóa. Đặc biệt trong những dịp lễ tết, du khách ra các nước vẫn được đảm bảo phục vụ như ngày thường dù lượng khách gia tăng.

Giá là nguyên nhân chính khiến người Việt chọn đi du lịch nước ngoài, theo ông Trương Đức Hải, Tổng giám đốc Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông. Chẳng hạn, đi Campuchia bằng đường bộ, giá tour một người từ 3 - 4 triệu đồng, đi Thái Lan khoảng 6,5 - 7 triệu đồng. Trong khi giá tour du lịch tuyến Hà Nội hiện nay lại phải lên đến 9 - 10 triệu đồng/khách. Nếu ở Thái Lan, giá khách sạn 4 sao khoảng 34 USD/đêm, khách sạn 3 sao khoảng 22 USD/đêm thì ở VN, con số tương tự là 55 USD/đêm tại khách sạn 4 sao và 30 USD/đêm cho khách sạn 3 sao. Ngoài ra, chi phí mỗi bữa ăn cho khách tour tại VN, theo nhiều hãng lữ hành phản ánh, cũng cao hơn các nước trong khu vực. Mỗi bữa ăn cho khách tại Thái, Malaysia, Campuchia tầm 5 USD, nhưng VN tầm 8 USD. Khách quốc tế vào VN phải mất khoảng 10 - 12 USD/bữa là thấp nhất.

Người nhà sợ người mình "chặt chém"

Lý giải về du lịch nội "thất thế" với chính người nhà, chuyên gia du lịch Phan Đình Huê nói thẳng, nếu như khách nước ngoài thích đi Hạ Long thì nhiều người VN lại e ngại, nhất là những người ở miền Nam hay miền Tây. Bởi chỉ cần nói giọng khác vùng miền là họ có thể bị chặt chém trong các dịch vụ, hàng hóa. Ngược lại khi người Việt đi các nước khác lại cảm thấy được tôn trọng, được đối xử công bằng. Vì vậy lượng khách VN đi nước ngoài đang gia tăng.

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Duy Vĩ chỉ rõ, tour nội địa thì trong những dịp lễ tết đôi khi chất lượng dịch vụ không đảm bảo. Đồng thời dịch vụ lưu trú, khách sạn nhà nghỉ cứ "canh me" lễ tết là tăng giá 70 - 100% khiến khách ngán ngẩm.

Với khách quốc tế đến VN, chúng ta cũng không tận dụng được cơ hội để tăng doanh thu. Năm 2016, VN đón 10 triệu lượt khách quốc tế và 62 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu đạt 400.000 tỉ đồng. Mức tăng trưởng tuyệt đối đạt 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm qua đã lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay nhưng số tiền mà ngành du lịch thu về chưa cao bởi còn rất thiếu sản phẩm lưu niệm cho khách, không có dịch vụ giải trí hấp dẫn về đêm. Hoặc như TP.HCM được xem có thế mạnh về du lịch kết hợp hội họp (MICE), tổ chức xúc tiến đầu tư, khám chữa bệnh, mua sắm… Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của thành phố chưa đáp ứng được các dịch vụ này một cách quy mô và chuyên nghiệp tầm quốc tế. Chẳng hạn, có nhiều tập đoàn lớn cần một hội nghị quốc tế với sức chứa 2.000 người thì không đáp ứng được.

Ông Tăng Phước Minh, Giám đốc Công ty Kỷ Nguyên Travel, nhận định ngành du lịch VN dường như chỉ đang tập trung thu hút về số lượng mà bỏ quên chất lượng. Ví dụ nhóm khách quốc tế đến từ các quốc gia phát triển như Bắc Âu, Tây Âu, Mỹ, Úc… là những du khách rất chịu chi để hưởng thụ các dịch vụ du lịch tốt nhất. Tuy nhiên, đây là khách hàng đòi hỏi sự nghỉ dưỡng yên tĩnh, chất lượng dịch vụ cao cấp mà nhiều điểm đến nổi tiếng của VN hiện nay lại chưa đáp ứng được.

Chuyên gia Phan Đình Huê phân tích thêm: số khách quốc tế vào VN thì phần lớn doanh số mua tour, đặt phòng khách sạn sẽ rơi vào túi của các công ty lữ hành ngoại hay các tập đoàn khách sạn nước ngoài. Ví dụ như Tập đoàn Accor của Pháp hay Marriott của Mỹ đang sở hữu và liên kết hàng ngàn khách sạn khác nhau ở nhiều nước. Vì vậy trong tổng số tiền chi phí cho tour du lịch thì phần lớn đã đóng tiền ngay tại các nước khác. Trong khi đó, khách du lịch quốc tế vào VN rất ít điểm tụ họp để họ chi thêm tiền. Đặc biệt là thời gian ban đêm, VN không có những chương trình văn nghệ, giải trí dành riêng cho du khách quốc tế. “Thái Lan và nhiều nước hiện nay hầu như chỉ bán tour huề vốn hoặc thậm chí thấp hơn giá thành. Ngược lại, họ tập trung tạo ra các dịch vụ và sản phẩm giải trí và đó chính là điểm để bán hàng, để thu được lợi nhuận từ du khách. Ở nước ta, giá tour bán cao nhưng nghèo nàn về dịch vụ hàng hóa nên các công ty lữ hành trong nước cũng như một số ngành dịch vụ liên quan không khai thác được tiềm năng từ số khách quốc tế vào du lịch”, chuyên gia Phan Đình Huê nói.

Mai Phương - Hằng Nga