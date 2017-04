Đưa biểu tượng Singpore đến Đà Nẵng

Có quá nhiều lý do để bất kỳ một đại gia bất động sản nào cũng muốn có chân trong The Sunrise Bay, dự án mang quy mô quốc tế với diện tích đến 181 ha, tọa lạc ở vị trí đắc địa ngay gần khu vực vịnh Đà Nẵng, nơi sẽ được xây dựng khu phức hợp đẳng cấp gồm resort, cảng du thuyền quốc tế, trung tâm hành chính hội nghị quốc gia, khu đô thị nhà ở cao cấp... Vị trí địa lý của The Sunrise Bay không thể thuận lợi hơn: nằm ngay trên trục đại lộ chính đường Nguyễn Tất Thành, hướng trực diện ra vịnh biển Đà Nẵng, đối diện với bán đảo Sơn Trà và sông Hàn.

Giá trị của The Sunrise Bay không chỉ nằm ở vị trí đỉnh. Nó được phát triển giống mô hình Marina Bay Sands - khu tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng, sòng bạc trứ danh bên bờ vịnh Marina của Singapore. Nếu như Marina Bay Sands lập tức trở thành một biểu tượng của đảo quốc sư tử ngay sau khi khai trương vào năm 2010 thì The Sunrise Bay cũng được kỳ vọng sẽ là biểu trưng của Đà Nẵng, một cái tên đang rất “hot” trên thị trường bất động sản cả nước.

The Sunrise Bay hẳn sẽ góp phần vào việc phát triển du lịch và nâng vị thế của Đà Nẵng lên tầm cao mới trong khu vực và trên thế giới. Còn nhiều lý do khác để tin tưởng vào điều đó, nhất là một khi The Sunrise Bay được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Moshe Safdie và Công ty thiết kế Aedas.

Với Novaland, từ trước khi mua Gia Đức, đại gia bất động sản này có sẵn "chân" trong The Sunrise Bay: liên kết với chủ đầu tư để phát triển dự án cực sốt này. Nhưng sau thương vụ "khủng" gần 2.000 tỉ đồng kể trên, Novaland nay có thể tham gia trực tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, quản lý toàn bộ việc xây dựng, phát triển và vận hành dự án The Sunrise Bay. Quyền điều hành của Novaland bao gồm nhưng không giới hạn từ khâu hoạch định đầu tư, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xây dựng dự án, quản lý chất lượng thi công công trình của các nhà thầu cho đến giai đoạn hoàn tất dự án. Thương vụ hoàn thành tốt đẹp đã chuyển mức góp vốn tương đương 19% của Gia Đức trong dự án The Sunrise Bay thuộc về Novaland. Đại diện của Novaland cho biết việc mua vốn góp của Công ty Gia Đức là tiền đề để tập đoàn bất động sản này tiến đến chính thức sở hữu toàn bộ dự án The Sunrise Bay, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh của tập đoàn trong những năm tiếp theo. Doanh thu 17,5 ngàn tỉ đồng năm 2017 Mua Gia Đức cũng là một bước đi nằm trong mục tiêu chung mở rộng đáng kể quỹ đất - vốn đã đang rất dồi dào của đại gia ngành bất động sản Novaland. Theo báo cáo chính thức mà Novaland vừa công bố trước thềm đại hội cổ đông 2017, tập đoàn đang sở hữu quỹ đất dự trữ hơn 10 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới. Dẫu thế, năm 2017 Novaland vẫn tiếp tục chú trọng vào định hướng tiếp tục tăng thêm quỹ đất thông qua hoạt động M&A một số dự án tại vị trí trọng điểm, chiến lược của TP.HCM và một số tỉnh thành giàu tiềm năng như Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu...

Trong bối cảnh đó, Novaland đang từng bước tiến đến mục tiêu đạt doanh thu thuần dự kiến lên đến trên 17,5 ngàn tỉ đồng vào năm 2017, trong đó lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ đạt con số trên 3 ngàn tỉ đồng. Những con số ''khủng'' này đang nằm trong tầm tay của đại gia bất động sản trong bối cảnh trong năm 2016 vừa qua, Novaland đã bán hơn 8.000 sản phẩm bất động sản chỉ tính riêng tại TP.HCM, tăng 13,3% so với năm trước đó, chiếm đến 23% sức tiêu thụ toàn thị trường TP.HCM.

Mới lên sàn đã gây sốt Thị trường chứng khoán TP.HCM năm 2016 đã chứng kiến một sự kiện quan trọng với việc chính thức lên sàn của cổ phiếu Novaland vào những ngày cuối năm. Chỉ sau hơn một quý, nay cổ phiếu Novaland đã có quy mô vốn hóa gần 2 tỉ USD, nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán. Sức hấp dẫn của cổ phiếu Novaland đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đến gần giữa tháng 1 vừa qua, mã cổ phiếu NVL của Novaland chính thức được thêm vào danh mục MSCI Global Standard Indexes. Khối lượng thanh khoản luôn được duy trì ở mức khá cao trên thị trường là một trong những yếu tố quan trọng giúp NVL được thêm vào các rổ chỉ số của MSCI sau một thời gian ngắn ra mắt. Đến tháng 3.2017, mã cổ phiếu NVL lại tạo thêm một bất ngờ lớn cho giới đầu tư khi bất ngờ được thêm vào danh mục MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF), chiếm tỷ trọng 7%.

