Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) cho thấy, trong tháng 9.2017, thị trường tiêu thụ được hơn 21.200 chiếc xe các loại, giảm đến 20% so cùng kỳ. Nếu tính lũy kế 9 tháng của năm, lượng xe tiêu thụ hơn 198.000 chiếc, giảm 8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiêu thụ xe du lịch giảm 7%, xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm đến 18% so với thời điểm tháng 9.2016.



Theo đó, lượng xe tiêu thụ của các hãng xe lớn trên thị trường đều sụt giảm khá mạnh. Trong tháng 9, lượng hàng Toyota bán ra khoảng 4.200 chiếc, giảm đến 29% so với tháng 8 và giảm gần 20% so cùng kỳ; Thaco bán ra hơn 5.600 xe, giảm 9% so với mức 6.230 xe tháng trước và giảm mạnh so cùng kỳ (hơn 10.000 xe). Ngoài ra, hàng loạt các thương hiệu như: Ford, Suzuki, Mitsubishi… đều giảm nhẹ.

Điều đáng nói, liên tục trong mấy tháng qua, các nhãn xe đua nhau giảm giá nhiều lần, thậm chí, không chỉ với các dòng xe bình dân, những dòng xe cao cấp nhập từ châu Âu, Nhật Bản cũng vào cuộc đua hạ giá. Tính đến thời điểm hiện tại, Mitsubishi đã giảm giá tới 200 triệu đồng cho nhiều mẫu xe. Nissan cũng vừa công bố giảm giá cho hầu hết các mẫu xe do mình bán ra. GM cũng vừa tung mức giá thấp hơn cho một số mẫu xe. Và trong khi Nissan X-trail giảm hơn 70 triệu đồng, mẫu bán tải Chevrolet Colorado cũng giảm lên tới 80 triệu đồng, mẫu Cruze giảm 70 triệu…

Trao đổi với Thanh Niên, một nhà nhập khẩu xe từ châu Âu có trụ sở tại Q.1, TP.HCM cho rằng chiêu giảm giá từ các hãng và đại lý giờ không còn hấp dẫn với nhiều khách hàng nữa do thời điểm năm 2018 đã quá cận kề. Năm 2018, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giảm còn 35% xe có dung tích 1.5 trở xuống và 40% xe dung tích 1.5 - 2.0. Đặc biệt, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các thị trường ASEAN sẽ về 0% thay vì mức 30% hiện nay. Trong khi giá xe hiện tại đang bán ra, dù có giảm mạnh, được tính theo mức thuế tiêu thụ đặc biệt và cả thuế nhập khẩu cao hơn nhiều. Với xe sản xuất lắp ráp trong nước, các cơ quan quản lý đang xem xét phương án giảm thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện từ mức 15% hiện nay xuống còn 7%, thậm chí có thể về 0%.

Nguyên Nga