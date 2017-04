The Symphony có 319 căn hộ, với đa dạng diện tích từ 56~237 m2, bố trí từ 1~4 phòng ngủ. Công trình có hệ số sử dụng đất (FAR) rất thấp, chỉ 5.85 – đây là hệ số “vàng” thuộc hàng hiếm khi mà những dự án có vị trí đẹp thường được khai thác tối đa với FAR rất cao. Như vậy có thể thấy, chỉ riêng với chỉ số FAR thấp cũng đã đảm bảo không gian sống cao cấp của The Symphony vì sự thông thoáng, nhiều không gian xanh mở, đầy đủ tiện ích ngay ngưỡng cửa và mật độ dân cư vừa phải. Được biết, lịch thanh toán của The Symphony là 50% giá trị căn hộ trong 28 tháng, 45% khi bàn giao căn hộ và còn lại 5% khi nhận chủ quyền. Ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn và VIB là đơn vị bảo lãnh cho dự án và hỗ trợ tài chính cho khách vay mua căn hộ The Symphony với nhiều chương trình ưu đãi.