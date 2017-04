Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank cho biết do công tác chuẩn bị về nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 và một số nội dung tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất nên HĐQT thống nhất tạm hoãn thời gian và địa điểm. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 26.5 tới.

Trước đó, Sacombank công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017. Theo đó, cho vay khách hàng đạt 206.000 tỉ đồng, tăng 3,78%; huy động vốn đạt 303.000 tỉ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 309 tỉ đồng, tăng 55% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỉ đồng, tăng 26% so cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,88%, giảm mạnh so với mức 5,35% thời điểm đầu năm.

H.Sương