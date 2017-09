Quyền sử dụng đất không phải là hàng hóa



Theo tờ trình chỉnh sửa luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án tăng thuế suất thuế GTGT từ mức 10% hiện nay lên 12% từ ngày 1.1.2019; hoặc tăng theo lộ trình lên 12% kể từ ngày 1.1.2019 và 14% từ 1.1.2021. Trong đó phương án tăng từ 10% lên 12% từ ngày 1.1.2019 được đề nghị cân nhắc. Như vậy chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) nếu đưa vào diện chịu thuế GTGT sẽ áp dụng mức thuế suất là 12%.

Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc mua nhà của người dân, nhất là dân nghèo Ông Bùi Quang Tín, Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hung Thinh Corp., lập luận ở VN đất đai chưa được xem là hàng hóa, cho nên thuật ngữ khi giao dịch pháp lý trên thị trường dùng là “chuyển nhượng QSDĐ” chứ không gọi là “bán đất”. Chính vì vậy từ trước đến nay luật Thuế GTGT không xem QSDĐ là đối tượng chịu thuế. Do đó, đề xuất đánh thuế hoạt động chuyển QSDĐ là không phù hợp với bản chất chung của pháp luật chứ không riêng gì luật Thuế GTGT. Cùng quan điểm, ông Phan Vũ Hoàng - Phó tổng giám đốc dịch vụ tư vấn thuế Deloitte VN, cho hay theo định nghĩa về hàng hóa quy định tại luật Thương mại, QSDĐ không thỏa mãn điều kiện để được coi là hàng hóa, do đó không thuộc đối tượng điều chỉnh thuế GTGT. Đất được coi là tài sản đặc biệt, không được sản xuất, lưu thông, tiêu dùng như một hàng hóa bình thường. QSDĐ là quyền về pháp lý, do đó việc coi QSDĐ không phải hàng hóa và liệt kê vào đối tượng không chịu thuế GTGT là phù hợp tinh thần luật thuế hiện hành.