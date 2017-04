Theo Russia Today, Blue Origin đang đặt mục tiêu đưa du khách giàu có ra không gian từ đầu năm sau. Ông Bezos chia sẻ hôm 6.4 tại Hội nghị Hàng không Mỹ được tổ chức thường niên ở Colorado: “Mô hình kinh doanh của tôi cho Blue Origin lúc này là tôi bán khoảng 1 tỉ USD giá trị cổ phiếu Amazon mỗi năm, lấy tiền đó tài trợ Blue Origin. Vì vậy, mô hình kinh doanh của Blue Origin rất mạnh”.



Hãng hàng không vũ trụ của ông Bezos lên kế hoạch thử nghiệm chuyến đi có hành khách vào không gian trong 11 phút vào năm nay, song điều này có lẽ sẽ không xảy ra cho đến năm 2018. Trong dài hạn, Blue Origin đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận, tự duy trì và bắt đầu hạ chi phí các chuyến bay vào không gian, giúp mô hình du lịch vũ trụ phù hợp với túi tiền của nhiều người hơn.

Ông Bezos sở hữu 80,9 triệu cổ phiếu Amazon, là cổ đông lớn nhất. Hôm 5.4, Amazon kết thúc ngày giao dịch ở mức 909,28 USD/cổ phiếu. Bán ra 1 tỉ USD giá trị cổ phiếu mỗi năm đồng nghĩa với việc ông Bezos phải bán hơn 1 triệu cổ phiếu mỗi năm.

Tại sự kiện không gian mới tổ chức ở Mỹ, Blue Origin trưng bày tàu New Shepard mới của hãng, tàu đã tiến hành một số chuyến bay thử nghiệm không người lái ra ngoài không gian và trở lại mặt đất. Tàu có thể chở hành khách đến độ cao hơn 60 km so với mặt đất, vì thế, hành khách sẽ trải nghiệm được vài phút trạng thái không trọng lực cũng như quan sát đường cong của trái đất. Hiện Blue Origin chưa công bố bán vé hoặc nêu giá vé cho hành trình không gian này.

Ông Bezos cho biết chìa khóa để hạ chi phí của các chuyến bay vũ trụ là khả năng tái sử dụng của tên lửa. Blue Origin đang phát triển hệ thống phóng tên lửa thứ hai mang tên New Glenn để đưa vệ tinh và con người vào quỹ đạo trái đất. Hệ thống này tương tự như Falcon 9 và tàu Dragon do hãng đối thủ SpaceX thiết kế. Việc phát triển New Glennn sẽ ngốn mất 2,5 tỉ USD của Blue Origin.

“Đây là con đường dài để đi. Tôi rất vui được đầu tư vào nó. Hiện tôi tập trung duy nhất vào chuyện đưa hành khách lên không gian. Tôi muốn con người lên được không gian”, tỉ phú giàu thứ nhì thế giới chia sẻ.

Thu Thảo