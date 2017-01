Với những kết quả vượt trội trong hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2012 - 2015, Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) đã xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN năm 2016. Năm 2016, tổng số ô tô bán ra của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN(VAMA) đạt 271.833 xe, trong đó THACO đạt 112.847 xe (65.748 xe du lịch và 47.099 xe thương mại), tăng trưởng 40% so với 2015, chiếm 41,5% thị phần VAMA. Với kết quả kinh doanh đã đạt được, Thaco tiếp tục duy trì vị thế 3 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô cả nước. Tổng doanh thu năm 2016 của Thaco đạt gần 65.000 tỉ đồng, tăng 41% so với 2015, đóng góp ngân sách gần 18.000 tỉ đồng, tăng 28% so với 2015, trong đó đóng góp tại Quảng Nam 14.600 tỉ đồng.

Đ.Mười