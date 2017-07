Lô hàng này do Công ty TNHH TMDV vận tải giao nhận hàng hóa XNK Nguyễn Tấn (địa chỉ tại P.Dĩ An, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đứng tên nhận. Trên hồ sơ lô hàng được khai báo là nhập khẩu vải cuộn các loại. Nhưng khi kiểm tra 1 container, bên trong có 203 máy điều hòa, 225 nồi cơm điện, 133 máy xử lý không khí và nhiều loa điện, tủ lạnh, bếp gas… đều đã qua sử dụng. Lô hàng này được nhập từ Nhật Bản về VN. Cũng chính doanh nghiệp này, ngày 15.6 vừa qua, 3 container hàng nhập khẩu từ Nhật của công ty, khai là ván ép song bên trong có hơn 1.100 bộ máy lạnh cũ đã qua sử dụng trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Theo ông Lê Nguyên Linh - Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã ban hành các quyết định khám xét 16 container hàng nhập khẩu từ Nhật, kết quả đều phát hiện toàn bộ hàng hóa là hàng điện lạnh và điện tử.

Ng.Nga - Đ.Mười