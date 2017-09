Trong phân khúc sedan hạng B, Suzuki cũng giới thiệu chương trình ưu đãi hấp dẫn với Ciaz - mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.



Thị trường “nóng” với các ưu đãi “khủng”

Thị trường ô tô Việt chưa bao giờ chứng kiến nhiều chương trình khuyến mãi “khủng” như năm nay. Từ đầu năm đến nay, hàng loạt các thương hiệu xe đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Điển hình nhất là cuộc đua “song mã” giữa hai mẫu xe crossover Honda CR-V và Mazda CX-5 với mức ưu đãi lên đến 300 triệu đồng.

Ở phân khúc xe sedan hạng B nhỏ gọn với động cơ khoảng 1,4 đến 1,5 lít cũng có nhiều chương trình khuyến mãi lớn không kém. Điển hình là chương trình ưu đãi của Việt Nam Suzuki cho dòng xe Ciaz được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo đó, từ nay đến hết ngày 30.9.2017, khách hàng khi mua Suzuki Ciaz sẽ được tặng ngay 92 triệu đồng, trừ thẳng vào hóa đơn. Nói cách khác, chỉ với 488 triệu đồng (đã có VAT), khách hàng sẽ sở hữu Suzuki Ciaz thay vì 580 triệu đồng như trước.

Với giá bán trong tháng 9 chỉ 488 triệu đồng, cộng thêm phí trước bạ, ra biển số khoảng 60 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ xe khoảng 10 triệu đồng thì giá lăn bánh của Ciaz chỉ có 560 triệu đồng, tiết kiệm đến 100 triệu đồng so với khi chưa có khuyến mãi.



Theo số liệu khảo sát mới đây về thị trường ô tô Việt Nam của một công ty tư vấn chiến lược, tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam chỉ ở mức 16 xe/1.000 dân, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan (196 xe/1.000 dân) hay Malaysia (341 xe/1.000 dân). Với những chương trình khuyến mãi lớn đang được giới thiệu trong năm nay, người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận và sở hữu ô tô dễ dàng hơn.

Suzuki Ciaz - Chiếc sedan hàng nhập giá “hời”

Chính thức ra mắt thị trường trong nước tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam năm 2016, mẫu sedan nhập khẩu nguyên chiếc Suzuki Ciaz đã chinh phục nhiều khách hàng nhờ thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Nhìn tổng thể, thiết kế của Ciaz phù hợp cho nhiều đối tượng nhờ mang phong cách thể thao, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Nếu như phần đầu xe được thiết kế khá lịch lãm với lưới tản nhiệt gồm 4 thanh mạ Chrome cùng logo Suzuki nổi bật thì phần đuôi xe lại hài hòa với thanh ngang, tạo ấn tượng mở rộng và có cụm đèn hậu lớn, sắc nét và trẻ trung.

Suzuki Ciaz có chiều dài khoang cabin lớn trong phân khúc sedan hạng B cùng nội thất được thiết kế thông minh để tận dung tối đa không gian, tạo cảm giác thoải mái cho người lái cùng hành khách ngồi trên xe.

Xe được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn gồm hai túi khí phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA cùng hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ kiểm soát tác động toàn bộ TECT và sử dụng thép cường lực cao cho các bộ phận quan trọng trên thân xe giúp giảm rung chấn, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người trong xe khi chẳng may có va chạm mạnh.