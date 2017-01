Theo báo cáo của JLL VN, diện tích thuê thuần ở các hạng mục văn phòng hạng A và hạng B ở cả hai thị trường TP.HCM và Hà Nội trong năm 2016 có phần suy giảm so với năm 2015 do sự thiếu hụt nguồn cung ở hai thị trường, mặc dù lượng khách hỏi thuê vẫn ở mức cao so với năm ngoái.