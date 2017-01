Theo Mạng An toàn Hàng không Hà Lan, 2016 là năm an toàn thứ nhì trong lịch sử ngành hàng không thương mại, sau năm 2013. Hãng bay an toàn nhất thế giới hiện là Qantas Airways của Úc.

Theo Forbes, đi lại bằng đường hàng không, bất chấp nhiều tiếng xấu mà nó luôn nhận được mỗi khi có vụ tai nạn nào xảy ra, vẫn là cách giao thông an toàn nhất tính đến thời điểm này. Hôm 12.1, trang AirlineRatings.com công bố danh sách 20 hãng bay an toàn nhất thế giới.

Các hãng hàng không được chọn lọc từ 425 cái tên mà trang web theo dõi. Trong top 20 có nhiều hãng hàng không lớn nhất, nổi tiếng nhất trong ngành. AirlineRatings.com cho biết: "Trong quá trình chọn lọc, AirlineRatings.com xem xét nhiều yếu tố, trong đó có kết quả kiểm tra từ cơ quan quản lý và các hiệp hội đầu ngành, số liệu chính phủ, lịch sử gặp tai nạn và các sự cố nghiêm trọng, lợi nhuận và tuổi của đội bay". Tất cả 20 hãng bay dưới đây đều thể hiện cực kỳ tốt ở những tiêu chí này. Đứng nhất trong danh sách là Qantas Airways. Đây là lần thứ tư cái tên đến từ Úc nhận danh hiệu hãng hàng không an toàn nhất thế giới. Họ chưa từng có vụ tai nạn gây chết người nào trong hơn 60 năm đóng vai trò lớn trong ngành hàng không quốc tế. Ngoài chuyện cực kỳ an toàn, Qantas còn bổ sung thêm nguồn lực vào các sản phẩm cung cấp cho hạng thương gia và hạng nhất. Nhờ vậy, hành khách bay với Qantas có thể vừa thoải mái, vừa yên tâm. 19 hãng bay còn lại được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái vì AirlineRatings.com không đưa ra thứ tự cụ thể.