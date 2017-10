Trong phần phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân nêu sự quan ngại đối với trật tự xây dựng ở TP là tình trạng xây dựng không phép tăng cao. Trong phần báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2017, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho hay trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp nhận hơn 40.900 trường hợp, trong đó Sở cấp phép 216 trường hợp và quận, huyện cấp phép gần 40.700 trường hợp, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Qua kiểm tra, thanh tra xây dựng phát hiện 2.545 trường hợp vi phạm, tăng 355 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xây dựng sai phép là 856 trường hợp. Các quận có tình trạng xây dựng không phép tăng cao như Q.9 là 106 trường hợp (tăng 72 trường hợp so với năm 2016), Q.7 là 85 trường hợp (tăng 50 trường hợp), Q.Gò Vấp là 62 trường hợp (tăng 32 trường hợp).



Thanh tra xây dựng cũng phát hiện 1.216 trường hợp xây dựng không phép, tăng 135 trường hợp cùng kỳ so với năm 2016, trong đó nhiều nhất là Củ Chi (281 trường hợp, tăng 180 trường hợp), Cần Giờ (92 trường hợp, tăng 55 trường hợp), Q.9 (61 trường hợp, tăng 40 trường hợp)…

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho hay con số 856 trường hợp xây dựng sai phép chỉ chiếm tỷ lệ 2,09% so với công trình được cấp phép, là con số có thể kiểm soát được. Còn về trường hợp không phép, theo ông Tuấn, mọi năm Bình Chánh là huyện có tình trạng xây dựng không phép nhiều nhất nhưng năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên lại nổi lên tình trạng xây dựng không phép ở Cần Giờ, Củ Chi vì có thời gian hai huyện này xảy ra tình trạng sốt đất khiến một số đối tượng xây dựng đón đầu để chờ bồi thường.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với quận, huyện có biện pháp hạn chế xây dựng sai phép, không phép trong đó tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu. Theo ông Tuấn, nếu đội trưởng thanh tra xây dựng gương mẫu thì tình trạng vi phạm xây dựng giảm. Tuần này, Sở Xây dựng kỷ luật buộc thôi việc 4 trường hợp thanh tra xây dựng vi phạm.

Trung Hiếu