Theo Reuters, giới chuyên gia và quan chức ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc cho rằng các hiệu xe Mỹ như GM hay Ford Motor phải sang trọng hơn, có giá phải chăng hơn hoặc tiết kiệm nhiên liệu hơn để bán được ở nước này.



Cách đây một tuần, trong buổi gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ nỗ lực hơn để giải quyết sự mất cân bằng trong thương mại với Hàn Quốc và tạo ra sân chơi bình đẳng cho giới doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô, trong thị trường xe hơi lớn thứ 11 thế giới xét theo doanh số.

Dù nhập khẩu từ các hãng như Ford, Chrysler và GM tăng hơn gấp đôi hồi năm ngoái nhờ thỏa thuận thương mại tự do có hiệu lực từ năm 2012, doanh số ô tô Mỹ tại xứ sở kim chi chỉ đạt 1%. Thị trường bị chi phối bởi các mẫu xe giá rẻ từ Hyundai Motor và Kia Motors.

Hàng nhập khẩu chỉ chiếm 15% thị trường ô tô Hàn Quốc và chủ yếu xe nhập là các mẫu sang trọng hơn từ Mercedes-Benz hay BMW của Đức. Hai hãng này cũng hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc.

Một quan chức Hàn Quốc cho hay: “Việc giải quyết rào cản thuế quan cơ bản sẽ không làm tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ. Những gì chúng tôi thật sự muốn nói với Mỹ là: sản xuất ô tô tốt hơn, sản xuất ô tô mà người tiêu dùng Hàn Quốc thích”.

Tại xứ Hàn, ô tô Mỹ được xem là thua xe hơi Đức về hình ảnh thương hiệu, sự tinh tế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giới chuyên gia cho biết. Dù vậy, Mỹ mạnh trong lĩnh vực ô tô điện. Xe điện của Tesla Motors được xem là vừa thân thiện với môi trường, vừa hợp thời trang.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng hạn ngạch trong thỏa thuận thương mại hiện thời là lý do khiến việc thúc đẩy nhập khẩu gặp trở ngại. Cụ thể, hạn ngạch cho phép các nhà sản xuất Mỹ nhập 25.000 chiếc ô tô đạt chuẩn an toàn của Mỹ vào Hàn Quốc. Nếu đơn cử, hãng GM muốn nhập một mẫu xe nhiều hơn mức hạn ngạch, hãng sẽ mất 75 triệu USD để sửa đổi sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc.

Dù vậy, hiện chưa có công ty nào của Mỹ sử dụng hết mức hạn ngạch. GM, thương hiệu Mỹ phổ biến nhất, chỉ bán được 13.150 chiếc xe tiêu chuẩn Mỹ trên đất Hàn năm 2016.

Thu Thảo