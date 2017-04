Tại Hội nghị Bảo hiểm Hàng không quốc tế do Công ty môi giới tái bảo hiểm Willis Towers Watson và Hiệp hội các hãng hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương (AAPA) đồng tổ chức tại Singapore tháng 3.2017, Tổng giám đốc AAPA Andrew Herdman lo ngại, sự phát triển nóng của thị trường trong những năm gần đây sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn bay.

Chia sẻ cách nhìn này, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết, Vietnam Airlines luôn giữ vững nguyên tắc an toàn là số một trong mọi hoạt động của hãng. Ông Thành cũng khẳng định không đánh đổi nguyên tắc này với bất cứ điều gì. Cho dù luôn phải cắt giảm chi phí trong bối cảnh cạnh tranh ngày một khốc liệt, Vietnam Airlines vẫn dành một khoản đầu tư xứng đáng vào việc sử dụng các cơ quan quốc tế có uy tín của thế giới tham gia đánh giá, tìm kiếm và khắp phục các điểm yếu trong hệ thống quản lý an toàn, đặc biệt là văn hóa an toàn và ý thức con người.

"Việc đầu tiên tôi làm khi bắt đầu một ngày làm việc là đọc báo cáo về tình trạng an toàn. Hằng tuần, chúng tôi có báo cáo đầy đủ, chi tiết kết quả hoạt động kỹ thuật, trên không và mặt đất. Chất lượng, sự tập trung và cam kết trong công việc là điều mà chúng tôi cho là quan trọng nhất. Đảm bảo an toàn đã trở thành một nét văn hóa ở Vietnam Airlines”, ông Thành nhấn mạnh.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cũng cho biết: “Đối với chúng tôi, an toàn là mục tiêu chung của ngành, không phải là vấn đề cạnh tranh. Chúng tôi chia sẻ nhiều kinh nghiệm thậm chí với các đối thủ. Jetstar Pacific, công ty con của Vietnam Airlines vận hành theo tiêu chuẩn của Úc một cách độc lập nhưng chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều thông tin với nhau”.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động, cơ sở hạ tầng quá tải, giá dầu tăng cao,… nhưng Vietnam Airlines vẫn đảm bảo các chỉ số an toàn bay ở mức cao.

Một minh chứng cho thấy chỉ số an toàn cao của Vietnam Airlines là đơn giá bảo hiểm của thị trường hàng không thế giới giảm trung bình 12%/năm nhưng riêng Vietnam Airlines đã giảm gần 30%/năm. Đặc biệt là phí bảo hiểm tàu bay giảm 50% trong 5 năm gần đây. Một minh chứng cho thấy chỉ số an toàn cao của Vietnam Airlines là đơn giá bảo hiểm của thị trường hàng không thế giới giảm trung bình 12%/năm nhưng riêng Vietnam Airlines đã giảm gần 30%/năm. Đặc biệt là phí bảo hiểm tàu bay giảm 50% trong 5 năm gần đây.

Việc dẫn đầu về an toàn khai thác tàu bay ở Việt Nam trong suốt 10 năm qua đã giúp hãng dành được nhiều sự quan tâm từ các công ty bảo hiểm, cũng như đạt lòng tin tuyệt đối từ phía khách hàng.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, Vietnam Airlines luôn ưu tiên đầu tư, hợp tác với Boeing, Airbus, GE, Rollroyce... để sử dụng các ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu theo dõi thông tin về “sức khỏe” kỹ thuật của từng hệ thống, thiết bị động cơ trên tàu bay. Từng hệ thống, thiết bị trên tàu bay được các chuyên gia liên tục đánh giá, phân tích dựa trên dữ liệu thu thập được, đưa ra các dự đoán xu hướng hỏng hóc hay các hỏng hóc tiềm ẩn để sửa chữa kịp thời, nhờ đó nâng cao độ tin cậy và sẵn sàng khai thác của đội tàu bay lên tới 99,9%, thuộc loại cao của thế giới.

Nhằm chủ động đảm bảo an toàn bay đồng thời giảm thiểu chi phi bảo dưỡng, sửa chữa, Vietnam Airlines đầu tư phát triển Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay VAECO - công ty con do VNA nắm 100% sở hữu, có khoảng 3.000 kỹ sư, thợ máy, hiện cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tàu bay cho Vietnam Airlines và một số hãng hàng không nước ngoài. VAECO được chứng nhận tiêu chuẩn bảo dưỡng FAR-145 của Cục Quản lý hàng không Liên bang Mỹ năm 2011 và mới đây là chứng chỉ EASA-145 của Cơ quan An toàn hàng không châu Âu.

Diệp Chi