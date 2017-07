Cụ thể, chỉ số VN-Index đạt 778,88 điểm, tăng 17,1% so với cuối năm 2016 và chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 100,33 điểm, tăng 25,2% so với cuối năm 2016. Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 2,539 triệu tỉ đồng, tăng 25,7% so với cuối năm 2016 và tương đương 56,4% GDP. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên đạt hơn 12.563 tỉ đồng, tăng 32,5% so với năm trước. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 131.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tiếp tục vào ròng với giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 5 tăng 28% so với cuối năm 2016. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động niêm yết diễn ra sôi nổi, trên cả 2 sàn chứng khoán đã có 714 công ty và chứng chỉ quỹ niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 640.000 tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2016. Đồng thời thị trường UPCoM có 532 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với giá trị đạt 186.000 tỉ đồng, tăng 42,6% so với cuối năm 2016.

M.Phương