Khắp nơi tăng giá

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản VN (VNREA), tháng 11.2016, lượng giao dịch bất động sản (BĐS) có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn hẳn so với tháng 10. Cùng với đó, thị trường cũng chứng kiến việc tăng giá ở toàn bộ các phân khúc, từ đất nền, chung cư, nhà phố đến biệt thự liền kề.

Tại TP.HCM, tháng 11 ghi nhận có 1.330 giao dịch, tăng 8,6% so với tháng trước, chủ yếu cũng thuộc phân khúc căn hộ trung - cao cấp và đất nền ven đô. Giá BĐS tại TP.HCM biến động mạnh với từng loại hình, như chung cư trung - cao cấp có vị trí thuận lợi, tiến độ bảo đảm; chung cư bình dân diện tích nhỏ, nguồn cung hạn chế, giá bán tăng 1 - 2%.

Đối với phân khúc đất nền, các trục đô thị phía đông - tây - nam tại thị trường TP.HCM đều tăng giá chóng mặt. Cụ thể, trong tháng 12, giá đất bình quân nhiều tuyến đường tọa lạc tại khu vực Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức (khu Đông) đã leo thang với mức tăng phổ biến khoảng 5 - 10%, cao nhất lên đến trên 40% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, tại khu vực phía tây TP ghi nhận sự tăng giá mạnh của đất nền - nhà phố với mức tăng lên tới 70 - 80% so với đầu năm. Điển hình như tại khu vực Q.Tân Phú, trên trục đường Nguyễn Hữu Tiến, tháng 10.2016 giao dịch ở mức 25 - 30 triệu đồng/m2, đến giữa tháng 12.2016 đã lên đến 37 - 38 triệu đồng, có một số vị trí mặt tiền đẹp đã tiệm cận ngưỡng 40 triệu đồng/m2.

Ở trục phía nam TP, giá đất cũng biến động mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đất nền dự án tại dự án Lập Phúc (Nhà Bè) từ 15,5 triệu đồng/m2 hiện nay thấp nhất 23 triệu đồng/m2. Đất nằm trong khu Phước Kiển 1 từ 35 - 36 triệu đồng/m2, đã tiến lên 42 - 43 triệu đồng/m2. Cá biệt như khu Him Lam (Q.7) đầu năm giá cao nhất khoảng

60 triệu đồng/m2 thì nay đã “hét” lên 80 - 100 triệu đồng/m2. Khu vực Bình Chánh, đất gần chợ đầu mối Bình Điền, đường Trịnh Quang Nghị đầu năm mua bán 8 - 9 triệu đồng/m2 đến tháng 12.2016 đã vọt lên ngưỡng 15 triệu đồng/m2.

“Giá nhà đất cao và dự báo còn tiếp tục tăng nữa đã đẩy một bộ phận không nhỏ người dân TP ra các vùng ven - nơi có hạ tầng kết nối hoàn thiện, giao thông thuận lợi, quỹ đất dồi dào để thực hiện giấc mơ an cư của mình...”, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ BĐS Eximrs nhận định.

Giá nhà đất cao và dự báo còn tiếp tục tăng nữa đã đẩy một bộ phận không nhỏ người dân TP ra các vùng ven - nơi có hạ tầng kết nối hoàn thiện, giao thông thuận lợi, quỹ đất dồi dào để thực hiện giấc mơ an cư của mình... Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ BĐS Eximrs Nhà đầu tư chạy ra vùng ven

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó giám đốc kinh doanh Công ty BĐS Danh Khôi (DKR), cho rằng với hạ tầng hoàn thiện, giao thông kết nối thuận lợi, BĐS vùng ven Sài Gòn đang có cơ hội để phát triển trong tương lai gần. Trong đó, khu vực phía tây TP.HCM nắm giữ lợi thế lớn nhất.

Đồng quan điểm, ông Phạm Thành Doanh, Phó giám đốc marketing Công ty BĐS GotecLand, cũng cho rằng trong thời gian tới, khu vực phía tây TP.HCM sẽ thu hút khách hàng, đồng thời vươn lên mạnh mẽ để trở thành một đối trọng lớn đối với thị trường phía đông. Bởi giá nhà đất khu vực phía tây đang ở mức có thể chấp nhận được; hàng loạt dự án hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng trong thời gian qua mà điển hình là dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và trước đó là tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã giúp cho việc di chuyển từ khu Tây về trung tâm cũng như các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. “Dưới góc độ một nhà đầu tư, tôi sẽ dành sự chú ý nhiều hơn đến khu vực phía tây TP mà đặc biệt là Long An. Bởi việc đầu tư vào một thị trường mới nổi như Long An thì khả năng sinh lời sẽ cao hơn, do biên độ tăng giá ở khu vực này lớn hơn những khu vực đã cơ bản ổn định về giá”, ông Doanh chia sẻ.

Thực tế ghi nhận thời gian qua, Long An đã chứng kiến một cuộc đổ bộ quy mô lớn của nhiều nhà đầu tư tên tuổi vào thị trường BĐS, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh TP như Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa... với những dự án lớn có vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu USD. Điển hình như dự án TP sinh thái Năm Sao - Five Star Eco City (tại H.Cần Giuộc) do Tập đoàn quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư; khu phức hợp giải trí HappyLand do Công ty Khang Thông làm chủ đầu tư, dự án Làng Sen VN do Phuc Khang Corporation làm chủ đầu tư, dự án khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh do Công ty địa ốc Cát Tường Đức Hòa làm chủ đầu tư, khu dân cư Nam Long, khu dân cư Long Hậu, khu dân cư Tân Đô... với sự hiện diện của các nhà phát triển BĐS tên tuổi lớn như Nam Long, Tân Tạo, Đồng Tâm… Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng về Long An đầu tư dự án hàng ngàn héc ta tại Long An cho thấy sức hấp dẫn của thị trường này.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư lớn là một tín hiệu khả quan cho thị trường BĐS Long An trong thời gian tới. Trong đó, với lợi thế nằm giáp ranh TP.HCM, hạ tầng hoàn thiện, giao thương thuận lợi, các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc đang nằm “trong tầm ngắm” của các nhà đầu tư. “Hai huyện Cần Giuộc và Bến Lức hiện đang có rất nhiều dự án lớn, có quy mô từ 300 ha đến trên 1.000 ha, được phát triển bởi những nhà đầu tư có tên tuổi. Các dự án này không chỉ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư mà còn là điểm nhấn quan trọng của thị trường Long An…”, ông Nguyễn Ngọc Anh nhận xét và cho rằng căn cứ vào tình hình thị trường cũng như những định hướng phát triển trong tương lai, có thể nhận định, từ năm 2017, thị trường BĐS Long An sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ mới. Và đây chính là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào thị trường địa ốc Long An.

Đình Sơn