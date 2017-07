Theo đó, Trung tâm kỹ thuật nông - lâm nghiệp Dung Quất là đơn vị trực tiếp thực hiện kế hoạch và đối tượng thụ hưởng là tất cả các hộ nhường đất phục vụ xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào sinh sống tại các khu tái định cư thuộc xã Bình Trị (H.Bình Sơn).

Cụ thể, từ năm 2017 - 2019, sẽ đầu tư gần 15 tỉ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ hơn 9,2 tỉ đồng, nông dân và nhà đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng để xây dựng hoàn thiện 2 chuỗi giá trị sản xuất rau và gà theo tiêu chuẩn VietGap, hằng ngày cung cấp cho thị trường 425 kg gà thịt (112 tấn thịt hơi/năm) và 800 kg rau tươi (292 tấn rau/năm); hình thành vùng chuyên canh trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap với quy mô 5 ha và liên kết trên 90 hộ tham gia chăn nuôi gà an toàn, quy mô đàn ổn định 54.000 con; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gà, rau an toàn Dung Quất”…

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngoài việc đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng tay nghề cho người dân, nhà nước sẽ đầu tư hỗ trợ 100% hạt giống rau, con giống và 30% vật tư, thiết bị thiết yếu đối với mô hình trồng rau, chăn nuôi gà; đồng thời xúc tiến thị trường, tổ chức thu mua và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm nông dân làm ra, đầu tư hỗ trợ cơ sở giết mổ với công suất 250 con/ngày, cơ sở chế biến, đóng gói rau công suất 2 tấn rau/ngày.

Hiển Cừ