10 thương hiệu thời trang hàng đầu ở các phòng tập gym

Lucy Activewear. Thương hiệu này tự hào với những bộ quần áo tập luyện vừa khít với cơ thể người mặc. Nếu là người mê yoga hay chạy, Lucy là một lựa chọn thích hợp, ngay cả khi bạn phải chọn đồ oversize. Giá cả hợp lý, thiết kế đa dạng từ táo bạo đến nền nã, chất liệu mang lại cảm giác thoải mái khi phải vận động với cường độ cao.



Asics. Nếu tính năng là yếu tố hàng đầu khi bạn chọn quần áo tập luyện thì Asics là nhãn hiệu dành cho bạn. Giày, vớ, quần capri (quần lửng), áo ba lỗ hay găng tay có thiết kế đơn giản nhưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn. Hơn nữa, giá cả cũng thuộc phân khúc phổ thông.

tin liên quan Đừng để trẻ phải vào bệnh viện 'ăn tết' Số lượng trẻ phải vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt xảy ra trong ngày tết hằng năm đều gia tăng. Bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần chú ý tránh những tai nạn thường xảy ra với trẻ trong những ngày tết.



Onzie. Quần áo tập yoga wear của Onzie được nhiều người đùa là “biết cách làm cho người mặc thấy mình đẹp ra”. Hơn nữa, công nghệ dệt vải free-flow fabric giúp người mặc luôn cảm thấy thoáng mát dù cơ thể đổ nhiều mồ hôi ở các động tác trong yoga, pilates và bơi. Có kiểu đồ một mảnh lẫn hai mảnh với những cut-out gợi cảm, kết hợp chất liệu ren và những họa tiết bắt mắt.

New Balance. Bạn đang nghĩ đến chuyện mua giày, hãy thử New Balance. Các vận động viên từ bán chuyên đến chuyên nghiệp đều có ít nhất một đôi giày này. Không chỉ có giày, New Balance được xem là nơi có mọi thứ phục vụ người chơi thể thào, từ quần bó đến áo khoác cho cả nam, nữ và trẻ em. Hãng này còn bắt tay với thương hiệu J Crew để thổi làn gió thời trang vào những bộ quần áo tập luyện.

tin liên quan Chuyên gia hướng dẫn cách tăng cường sức khỏe cho năm mới Uống 2 ly nước trước khi ăn 30 phút, duỗi người vào buổi sáng, giữ vệ sinh tay… là những cách tăng cường sức khỏe cho năm mới được các chuyên gia sức khỏe Mỹ hướng dẫn trên Everydayhealth.



Reebok. Reebok nổi tiếng với nhiều chiến dịch quyết tâm đẩy giới hạn của con người đi xa hơn. Và Reebok cũng đã đẩy giới hạn của hãng đi xa hơn khi kết hợp với thời trang. Các dòng quần đùi, áo, dây ngực, áo khoác có nón hoodie mới mang đến sự lựa chọn phong phú về kiểu dáng, tính năng và màu sắc.

Alo Yoga. Điều làm nên thương hiệu Alo Yoga là sự nhẹ nhàng và thoải mái. Nhưng các yogi còn muốn bản thân đẹp trong lúc tập luyện nên các bộ sưu tập của Alo Yoga đều được thiết kế để vừa ôm sát vừa nâng niu cơ thể trong từng động tác. Giá sản phẩm khá cao, hơn 2 triệu đồng/chiếc quần nhưng khi kết hợp với chiếc áo jacket Idol Bomber giá khoảng 4 triệu thì bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi bước ra khỏi phòng tập.

tin liên quan Khám phá ca mổ bằng robot tại Bệnh viện Bình dân TP.HCM Phẫu thuật bằng robot cho người lớn được Bộ Y tế đánh giá là một thành tựu y khoa của Việt Nam năm 2016. Thật thú vị khi khám phá một ca phẫu thuật mà bác sĩ mổ chính như đang... chơi game thực tế ảo.



Sweaty Betty. Đây là thương hiệu chú trọng đến chất liệu và được đánh giá cao ở London. Sweaty Betty cũng nằm trong phân khúc giá cao, trên 2 triệu đồng/sản phẩm nhưng với những ai thích các thiết kế táo bạo và họa tiết mạnh mẽ thì đây là lựa chọn thích hợp. Những người nhỏ con có khá nhiều mẫu để chọn ở thương hiệu này.

Adidas. Adidas luôn chú trọng đến hiệu quả và thành tích. Từ quần legging đến áo lạnh tay ngắn, thương hiệu được cho là thân thiện với túi tiền người tiêu dùng đã kết hợp với các nhà thiết kế nổi tiếng như Stella McCartney và siêu mẫu Karlie Kloss để thỏa mãn các fashionista.

tin liên quan Những điều có thể bạn chưa biết về bàn chải đánh răng Bàn chải đánh răng có thể chứa herpes - vi rút gây bệnh mụn rộp, vi rút gây bệnh viêm gan chỉ trong vòng 2 ngày sử dụng, theo tiến sĩ Rhona Eskander, nha sĩ tại Kensington, Chelsea (Anh).



Under Armour. Under Armour được xem là chuyên gia phối trang phục tập luyện và dạo phố với các dòng sản phẩm được yêu thích như HeatGear và ColdGear. Ngoài trang phục, Under Armour còn mang đến nhiều chọn lựa về phụ kiện, thích hợp cho các hoạt động tập luyện với máy móc.

Nike. Từ chuyện chạy bộ đến phòng tập yoga, thời trang Nike có thể lo cho bạn tất tần tật từ đầu đến chân. Vốn luôn đổi mới, Nike còn được yêu thích bởi sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc và size.

tin liên quan 10 giải pháp quan trọng cho sức khỏe của bạn trong năm mới Chúng ta chào đón năm mới với tất cả những điều tốt đẹp. Và để có một năm tốt đẹp, điều cần phải có là sức khỏe.



Minh Đan