Bạn có thể hưởng thêm lợi ích sức khỏe từ nghệ khi pha với nước ấm. Sau đây là một số lợi ích của việc uống loại nước này vào mỗi sáng khi bụng đói, theo trang tin TND.

Giảm cân

Uống nước nghệ giúp hạn chế việc tích tụ chất béo và có những hệ lụy tích cực đối với nỗ lực giảm cân. Chất curcumin trong nghệ giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong các mô mỡ.

Cải thiện tiêu hóa

Đây là một tác dụng khác mà bạn không thể không quan tâm. Uống nước nghệ cải thiện quá trình tiêu hóa bằng cách tăng cường khả năng tiết mật của cơ thể, vốn đóng vai trò quan trọng đối với một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Giảm triệu chứng viêm khớp

Với những đặc tính kháng viêm, chất curcumin trong nghệ có thể giúp giảm nhẹ những triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng

Nghệ chứa những đặc tính chống vi khuẩn, vi trùng và vi rút, có thể biến nó trở thành một loại thảo dược thay thế tự nhiên nhằm bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại bệnh nhiễm trùng và ung thư.

Duy trì sự trẻ trung

Uống nước ấm pha nghệ có thể giúp trì hoãn quá trình lão hóa và ngăn chặn nguy cơ “già trước hạn” do các gốc tự do trong cơ thể gây ra. Điều này chủ yếu do sự hiện diện của chất curcumin, được xem là “sát thủ” đối với các gốc tự do.

Quyên Quân