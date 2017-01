TS Elizabeth P.Ryan thuộc Trung tâm ung thư của Đại học Colorado giải thích các thành phần hoạt tính sinh học trong cám gạo có khả năng ức chế sự tăng sinh tế bào, làm thay đổi chu kỳ tiến triển của tế bào, thậm chí còn có khả năng hủy diệt các tế bào ác tính.

Phân tích rõ hơn, tác giả chính của nghiên cứu, bà Ryan nói rằng các phân tử trong cám gạo có hoạt tính sinh học (nghĩa là có ảnh hưởng đến các mô sống) chịu trách nhiệm cho hoạt động này đó là polyphenolic, a xít ferulic, tricin, và a xít phytic.

Không chỉ ức chế các tế bào ung thư, cám gạo còn hoạt động mạnh trên các mô xung quanh các tế bào ung thư nhằm tạo ra một môi trường “trong sạch” để giúp các tế bào hoạt động một cách lành mạnh.

Ngoài cám gạo, TS Ryan còn cho biết thêm, một số thực phẩm sau đây cũng có tác dụng chống ung thư đại tràng rất hiệu quả.

Bông cải xanh. Theo Healthguidance, nhiều nghiên cứu cho thấy bông cải xanh chứa một số enzyme có thể giúp chống lại ung thư. Đứng đầu trong số các enzyme đó là sulforaphane, hiện đang được nghiên cứu về khả năng giải độc. Một đánh giá được tiến hành tại Viện Nghiên cứu ung thư và Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới thấy rằng bông cải xanh có tác dụng bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư nhất định như dạ dày, miệng và thực quản.

Tỏi. Chứa các hợp chất lưu huỳnh có thể khiến hơi thở có mùi hôi, nhưng bù lại hợp chất này có thể ngăn chặn các chất gây ung thư. Ngoài ra, tỏi cũng có đặc tính kháng khuẩn nên có thể làm chậm sự tiến triển của vi khuẩn H.pylori gây ung thư.

Dâu tây. Ngoài công dụng là món tráng miệng tuyệt vời, dâu tây (cùng với một số quả mọng khác) có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tim và ung thư. Lý do, dâu tây có chứa a xít ellagic - một chất được chứng minh có tác dụng chống ung thư rất hiệu quả. Không chỉ vậy, dâu tây còn chứa nhiều vitamin C - một chất chống ô xy hóa cực mạnh có thể xóa sổ các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể.

Cải bó xôi. Một nghiên cứu phát hiện những người ăn cải bó xôi thường xuyên ít có khả năng bị ung thư thực quản. Sở dĩ có điều này là do cải bó xôi chứa nhiều lutein và zeaxanthin. Các carotenoid này giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, giữ cho các mô không bị tổn hại. Hơn nữa, cải bó xôi cũng là một nguồn tuyệt vời của folate - một chất dinh dưỡng giúp bảo vệ phụ nữ mang thai chống lại các khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi.

