Thiếu can xi làm tăng nguy cơ loãng xương, ảnh hưởng đến mật độ chất xương trong cơ thể. Các chuyên gia cho biết có một số loại thực phẩm có hàm lượng can xi cao. Một chén cải xoăn luộc chứa 179 mg can xi.

Do đó, bạn có thể ăn một chén cải xoăn thay cho một ly sữa mỗi ngày. Một chén đậu trắng cũng sẽ cung cấp hơn 210 mg can xi. Ngoài ra, ăn 1 củ cải luộc hằng ngày bổ sung hơn 240 mg can xi, tăng cường chất xương cho cơ thể. Một chén cải bó xôi luộc đem lại 290 mg can xi. 100 gr cá mòi sẽ cung cấp gần 300 mg can xi. Hàm lượng can xi ở rau diếp xoăn là 300 mg.

N.Linh