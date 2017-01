Cắt giảm tinh bột như thế nào để vừa giảm cân, vừa đảm bảo sức khỏe?

Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân Carbofree Công dụng: - Giúp tăng chuyển hóa mỡ. - Hỗ trợ giảm cân. - Thực phẩm chức năng CarboFree đã được BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM cấp giấy phép xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 2095/2014/ATTP-XNCB. - Nội dung quảng cáo Thực phẩm chức năng CarboFree đã được BỘ Y TẾ - CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM xác nhận. Hệ thống cửa hàng Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp KIVI Địa chỉ TP.HCM: 206 (số 164 cũ) Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM Địa chỉ HN: số 579 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội Hotline: (08)38.950.950 - 0974.409.409 - 0902.037.057 - 0932.150.157 Email: cskh@kivi.vn – Webiste: http://kivi.vn/ Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi : Công ty TNHH Kivi Việt Nam Địa chỉ: số 72 Đường 17B, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: 08 2244 3456 Lưu ý: * Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Tùy theo cơ địa, mỗi người có thể đạt một kết quả khác nhau khi sử dụng.