Chống lại các tế bào ung thư



Vỏ chanh chứa các thành phần như flavonoid, salvestrol Q40,… giúp chống lại các tế bào ung thư. Vì vậy, bằng cách tiêu thụ vỏ chanh, bạn có thể ngăn ngừa một số loại ung thư như: ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư da.

Giảm cholesterol

Bạn có biết rằng vỏ chanh giúp giảm cholesterol tự nhiên? Bột vỏ chanh chứa flavonoid polyphenol giúp giảm cholesterol xấu. Bạn có thể ăn vỏ chanh dưới dạng mứt không đường hoặc khi pha nước chanh xắt thêm vỏ chanh vào ăn.

Xương khỏe mạnh

Một trong những lợi ích sức khỏe của vỏ chanh là giúp xương khỏe mạnh. Với lượng canxi và vitamin C cao, vỏ chanh giúp cải thiện sức khỏe xương.

Cải thiện chức năng tim

Bạn có biết vỏ chanh giàu kali giúp duy trì huyết áp bình thường. Cùng với đặc tính giúp ích cho huyết áp, vỏ chanh cũng giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Nó cũng ngăn ngừa các cơn đau tim và các bệnh khác liên quan đến tim.

Duy trì sức khỏe răng miệng

Bạn đều biết rằng thiếu vitamin C dẫn đến vấn đề miệng. Vì vậy, để duy trì sức khỏe răng miệng, bạn có thể dùng vỏ chanh vì chúng có chứa canxi và vitamin C gấp 5 đến 10 lần so với nước chanh. Tất cả các vấn đề liên quan đến răng như chảy máu, hôi miệng và viêm nướu răng có thể được chữa khỏi bởi vỏ trái cây tuyệt vời này.

Giảm cân

Tiêu thụ vỏ chanh sẽ là một trong những phương pháp giảm cân hiệu quả. Pectin, một trong những yếu tố trong vỏ chanh, giúp giảm cân.

Ngọc Lam