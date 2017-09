Theo Medical News Today, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc bổ sung chế độ ăn giàu calo (HCD) với khoai lang tím đã làm giảm mức interleukin-6 (IL-6) - một loại protein lân cận với viêm sưng mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm tăng ung thư đại tràng.



Đồng tác giả nghiên cứu Jairam K.P. Vanamala, giáo sư ngành lương thực tại Đại học tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), và các đồng nghiệp nói rằng kết quả này ủng hộ những nghiên cứu trước đó cho rằng chế độ ăn uống chủ yếu từ rau quả có ít nguy cơ ung thư đại tràng.

tin liên quan Thực phẩm dành cho người sống chung với bệnh thận Thực tế đã chứng minh rằng những lựa chọn thực phẩm quyết định sức khỏe của chúng ta. Một chế độ ăn thân thiện với thận là cực kỳ cần thiết đối với người mắc bệnh thận kinh niên.

Nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí Nutritional Biochemistry (Hóa sinh dinh dưỡng).

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót 5 năm đối với ung thư ruột kết khoảng 92%. Đối với những bệnh nhân ung thư đại tràng đã di căn hoặc lan sang các bộ phận khác của cơ thể, tỷ lệ sống sót 5 năm vào khoảng 11%.

Các nghiên cứu cho thấy những thay đổi về chế độ ăn uống - như giảm lượng thịt và tăng lượng tiêu thụ ngũ cốc, trái cây và rau có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Giáo sư Vanamala và nhóm nghiên cứu mở rộng những phát hiện này bằng cách làm sáng tỏ những loại trái cây và rau màu rực rỡ có thể đóng góp vào sức khỏe của đại tràng tốt hơn.

tin liên quan Những dấu hiệu lạ đời 'tố cáo' bạn có thể bị thiếu chất sắt Nếu không có sắt, máu không thể tạo ra hemoglobin - chất màu đỏ trong máu vốn mang oxy tới tất cả các bộ phận của cơ thể. Vì vậy, khi thiếu sắt nghiêm trọng, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi cả ngày, chóng mặt, và uể oải. Tình trạng này được gọi là thiếu máu do thiếu sắt.

Giống như nhiều trái cây và rau quả nhiều màu sắc, khoai lang tím có chứa chất dinh dưỡng có lợi ở mức độ cao hơn đáng kể so với những loại khoai trắng. Theo đó, khoai lang tím giàu axit phenolic và anthocyanins. Khoai trắng có thể có các hợp chất hữu ích, nhưng khoai lang tím có nồng độ hợp chất chống viêm, chống ô xy hóa cao hơn. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các hợp chất này có đặc tính chống ung thư.

Nhóm nghiên cứu cho biết thêm: "Sự phổ biến của các bệnh viêm tăng tiết mạn tính đang gia tăng trên toàn cầu, do đó, điều quan trọng là chúng ta phải can thiệp an toàn, hiệu quả, và giá cả phải chăng hoặc các chiến lược để giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh tật".

tin liên quan Rượu bia + béo phì = bệnh gan Nước Anh đang ở trong tình trạng khủng hoảng của bệnh gan do lạm dụng rượu và mức độ béo phì tăng lên, các giới chức y tế nước này cảnh báo, theo Mirror.

Ngọc Lam