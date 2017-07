Di chuyển cơ thể



Tiến sĩ Warner nói rằng tập thể dục đều đặn ít nhất 2 giờ rưỡi mỗi tuần là "yếu tố quan trọng nhất trong lối sống" để giảm nguy cơ tái phát.

Có thể khó để năng lượng tập thể dục sau những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần của bệnh nhân ung thư. Nhưng vì tập thể dục làm giảm tình trạng viêm và mức độ kích thích tố có liên quan đến tái phát.

Duy trì trọng lượng

Tránh tăng cân và chấp nhận một chế độ ăn uống lành mạnh trong và sau khi điều trị ung thư vú có thể là cách tốt nhất để giảm nguy cơ tái phát.

Tiến sĩ Elisa Port, giám đốc phẫu thuật vú tại Trung tâm Ung thư Vú của Trung tâm Vú Dubin và là nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Nghiên cứu ung thư vú, cho biết: "Phụ nữ thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ tái phát cao hơn những người duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh”.

Tránh uống nhiều bia rượu

Một nghiên cứu năm 2016 trên Tạp chí Quốc tế về Ung thư cho thấy những người sống sót sau ung thư đã uống bia rượu nhiều hơn một lần mỗi ngày có nguy cơ tái phát cao hơn 28%.

Uống thuốc đầy đủ

Tiến sĩ Port nói: "Việc tuân thủ toa thuốc là rất quan trọng trong ngừa nguy cơ tái phát ung thư vú”.

Một bài báo năm 2016 trên Tạp chí Y khoa New England cho thấy các tác nhân chống estrogen và các chất ức chế aromatase có thể ngăn chặn ung thư vú trở lại. Tuy nhiên, vì các phản ứng phụ và các yếu tố khác, rất nhiều phụ nữ ngừng dùng các loại thuốc này, hoặc không dùng theo đúng quy định, tiến sĩ Port nói.

Bổ sung vitamin C và D nhiều hơn

Uống bổ sung vitamin C có thể làm giảm tỉ lệ tử vong do ung thư vú. Mức vitamin D thấp cũng liên quan đến kết quả ung thư nặng hơn, và do đó uống thuốc bổ sung D có thể có lợi - tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Ngọc Lam