Truyền thuyết về ma cà rồng đã truyền cảm hứng cho những câu chuyện rùng rợn suốt nhiều thế kỷ qua. Thế nhưng, theo một nghiên cứu mới, loài sinh vật hút máu người có thể không thuộc về thế giới bên kia như chúng ta vẫn tưởng.

tin liên quan Cô gái mắc hội chứng 'thèm' ăn tóc đã tử vong Cô gái 16 tuổi, Jasmine Beever (ở thị trấn Skegness, Anh), đã tử vong vì nhiễm trùng nặng do một búi tóc nằm trong dạ dày, theo LicolnshireLive.

Hội chứng hiếm gặp

Báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) do đội ngũ nghiên cứu của Bệnh viện Nhi đồng Boston (Mỹ) thực hiện đã cung cấp bằng chứng cho thấy có vẻ như nguồn gốc của các lời đồn đãi bắt nguồn từ những người mắc một dạng rối loạn máu cụ thể, tiếng Anh gọi là erythropoietic protoporphyria (EPP). Ngày nay, EPP vẫn là hội chứng hiếm gặp, nhưng giới chuyên gia biết được rằng đây là bệnh lý về da hiếm gặp, gây ra do đột biến gien di truyền ảnh hưởng đến oxygen trong máu và khiến người bệnh bị dị ứng với ánh sáng.

Tuy nhiên, nhiều thế kỷ trước, người thời xưa hoàn toàn có thể đánh đồng bệnh nhân EPP với sinh vật siêu nhiên, do thiếu hiểu biết về khía cạnh khoa học. Trong khi đây không phải lần đầu tiên các ma cà rồng được liên hệ với EPP, báo cáo trên cung cấp một sự phân tích toàn diện nhất về vấn đề này. Porphyria, một nhóm gồm 8 rối loạn máu, ảnh hưởng đến cơ cấu phân tử tạo ra heme, vốn là một thành phần của protein vận chuyển oxygen, tức huyết sắc tố. Khi kết hợp với sắt, huyết sắc tố sẽ giúp máu có màu đỏ đặc trưng. Những thay đổi khác nhau về gien di truyền tác động đến quá trình sản xuất heme sẽ dẫn đến những biểu hiện lâm sàng khác nhau của porphyria, bao gồm dạng có lẽ chịu trách nhiệm về truyền thuyết của những kẻ hút máu.

tin liên quan Sơn nữ biến thành bà già vì bệnh lạ Khó mà nói hết sự kinh ngạc của chúng tôi trong lần đầu tiên gặp chị ở ngôi nhà nhỏ trên núi hôm ấy. Nhìn chị, không ai nghĩ được ở hình dáng ấy là một phụ nữ 34 tuổi.



Có thể điều trị ?

EPP, dạng porphyria phổ biến nhất xuất hiện ở trẻ con, khiến da chúng trở nên vô cùng nhạy cảm với ánh nắng, có thể gây ra những vết phồng rộp đau đớn trên da nếu phơi nắng. “Người mắc bệnh EPP thường xuyên bị thiếu máu, khiến họ lúc nào cũng rất mệt mỏi và nhợt nhạt do không thể bước ra ánh sáng mặt trời”, theo bác sĩ Barry Paw của Trung tâm tối loạn máu và ung thư, Bệnh viện Nhi đồng Boston.

“Thậm chí trong ngày đầy mây, mặt trời vẫn chiếu đủ lượng tia cực tím gây rộp da, làm da biến dạng ở những phần lộ ra bên ngoài, như tai, mũi”, bác sĩ Paw cho biết. Ở trong nhà vào ban ngày và tiếp nhận truyền máu chứa hàm lượng heme đầy đủ có thể giảm bớt một số triệu chứng. Có thể vào thời xưa, thói quen uống máu động vật và chỉ lộ diện vào ban đêm cũng giúp đạt được hiệu quả tương tự, nhưng ngược lại càng đổ thêm dầu vào lửa về truyền thuyết ma cà rồng.

Nhóm của bác sĩ Paw cũng cung cấp đột biết gien di truyền mới được phát hiện được cho là kích hoạt EPP, cho phép nghiên cứu phương pháp điều trị hiệu quả hơn đối với EPP.

tin liên quan Bệnh hiếm gặp: 'Hoại thư sét đánh vùng dương vật' Bệnh Fournier được mô tả như 'hoại thư sét đánh vùng dương vật'. Nghe lạ, nhưng chưa hẳn là lạ.

Phi Yến