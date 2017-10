Theo như tính chất tự nhiên của làn da, sự tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, bã nhờn thừa sâu bên trong lỗ chân lông gây tắc nghẽn gây viêm nhiễm, đó cũng là lý do khiến mụn luôn hoành hành. Không những thế, tại các vùng da như mũi, trán, 2 bên gò má đều xuất hiện rất nhiều mụn cám, mụn đầu đen cứ tái diễn liên tục, đó là do lỗ chân lông quá to tích tụ nhiều vi khuẩn, khi chúng gặp môi trường không khí sẽ bị ô xy hóa và chuyển thành những nhân đen. Vì vậy, những cô nàng làn da nhờn khi chăm sóc da, không chỉ dừng lại ở những bước cơ bản như dưỡng trắng, cấp ẩm, cân bằng pH mà còn phải xoáy vào việc làm sạch da chuyên sâu, thải độc để hạn chế đi tối đa lượng bụi bẩn, hóa chất đóng thành lớp dày và tha hồ tung hoành dưới lỗ nang lông, khiến tình trạng mụn cứ dai dẳng tái đi tái lại mãi!

Hãy cùng chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay tìm hiểu những “món đồ” thật tuyệt vời dành riêng cho làn da nhờn để việc điều trị mụn tốt hơn cũng như ngăn ngừa chúng xuất hiện một cách hiệu quả nhất nhé!

Công thức mặt nạ trị mụn cho da nhờn

Mặt nạ đất sét kết hợp với mật ong và trà xanh “dẹp loạn” mụn đầu đen cứng đầu

Đất sét là một nguyên liệu giúp da đào thải, hút sạch đi chất bẩn, tế bào da chết sần sùi trên bề mặt da, mụn cám, mụn đầu đen một cách hiệu quả mà không khiến chúng bị tổn thương hay khiến lỗ chân lông "bành chướng" giãn nở to hơn so với những sản phẩm lột thông thường khác.

Nguyên liệu chuẩn bị:

-1 thìa bột đất sét

-1/4 thìa cafe mật ong

-1/2 thìa bột trà xanh

-1/2 thìa tinh dầu.

Cách thực hiện:

- Bạn trộn tất cả những nguyên liệu cùng nhau, đánh đều cho đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn.

- Để hiệu quả đạt được cao và hiệu quả nhất, hãy xông hơi làn da cùng lá trà xanh 10 phút. Điều này giúp lỗ chân lông giãn thở, hơi thở hấp thụ và trôi đi khỏi da những bụi bẩn, hóa chất còn tích tụ sâu bên trong lỗ chân lông. Sau đó, đắp mặt nạ lên da, nhấn tại những vùng chữ T, 2 bên má, cằm...

- 20 phút sau, khi hỗn hợp đã khô cứng trên da, lột nhẹ chúng ra và bạn sẽ thấy mụn đầu đen, mụn cám dính đầy trên lớp màng.

- Sau khi hoàn tất việc lột mụn, hãy sử dụng ngay bột trà xanh rửa mặt để giúp làm dịu làn da hiệu quả. Vỗ thật nhẹ, rửa lại 1 lần cùng sữa rửa mặt, sau đó là toner hoa hồng và cuối cùng là serum dưỡng ẩm.

Mặt nạ dâu tây + bột mì + mật ong tiết giảm lượng dầu nhờn hiệu quả

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 2 quả dâu tây rửa sạch

- 1/2 thìa mật ong nguyên chất

-1/2 thìa bột mì.

Cách thực hiện:

- Dâu tây rửa sạch, xay nhuyễn chúng ra, đổ vào một cái chén thủy tinh nhỏ, trộn đều cùng những nguyên liệu theo tỷ lệ có sẵn.

- Làm sạch da, lột mụn cám trên mũi, xông hơi đào thải chất độc và đắp mặt nạ lên da. Thực hiện đúng theo những nguyên tắc của việc đắp mặt. Sau 20 phút, làm sạch cùng nước và dùng toner hoa hồng, kem dưỡng ẩm tái tạo để cấp ẩm.

Mặt nạ trị mụn, làm dịu da, giảm thâm từ nha đam

Nha đam đem đến nhiều công dụng cho làn da, không riêng gì làn da mụn đâu nhé. Đối với trường hợp những bạn nữ da tiết ra quá nhiều dầu nhờn, thường xuyên xuất hiện mụn viêm, sưng và bạn đang cần một nguyên liệu cấp nước với khả năng làm dịu da tức thời thì hẳn nha đam là sự lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, không ít người bị dị ứng da do sử dụng nha đam không đúng cách. Nguyên nhân là do bên trong nha đam chứa một lượng chất nhựa mang tên aloin, đây được xem như một hỗn hợp gồm các Antraglucozit tinh thế, chúng có thể gây nên tình trạng kích ứng, nổi mẩn ngứa và khiến quá trình trị mụn không diễn ra đúng như bạn mong muốn.

Vì thế, để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên thực hiện đúng cách như sau:

- Nha đam gọt bỏ đi lớp vỏ xanh bên ngoài, sau đó rửa thật sạch để đảm bảo lớp nhựa không còn nữa. Sau đó, ép nha đam lấy nước và trộn thêm 4-5 giọt nước cốt chanh, khuấy đều.

- Sau khi làm sạch mặt, bạn thoa đều hỗn hợp vừa thu được lên da sau đó, để khoảng 15-20 phút và sau đó rửa sạch lại cùng nước.

Mặt nạ trị mụn bằng nha đam và chanh có công dụng cao trong việc làm dịu da, kháng khuẩn, loại bỏ đi hoàn toàn những virut cứng đầu, ức chế sự hình thành của mụn đầu đen cũng như kiểm soát chất nhờn hiệu quả.

Chúc bạn luôn sở hữu làn da thật đẹp và sạch mụn.

Nguồn: Mỹ phẩm Mai Hân