Theo nhà nghiên cứu sức khỏe và giấc ngủ, giáo sư Colin Smith, tại Đại học Surrey (Anh), thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ gây ra nhiều bệnh.

Dưới đây là những lợi ích cho sức khỏe khi ngủ đủ giấc, theo Mirror.



Mảnh mai

Nhiều nghiên cứu về giấc ngủ cho thấy những người ngủ ít hơn 6 giờ một đêm có nhiều hơn 90% nguy cơ mắc bệnh béo phì hơn so với những người ngủ 7-8 giờ. Vì người thiếu ngủ cảm thấy đói hơn và ăn nhiều hơn do sự gia tăng hoóc môn đói - ghrelin và giảm hoóc môn no - leptin.

Tăng cường trí não

Không ngủ đủ giấc tác động tiêu cực lên hầu hết các chức năng não, từ sự tập trung, trí nhớ và hiệu suất tổng thể và có thể làm giảm khả năng trí tuệ của một người như say rượu. Ngủ đủ giấc được chứng minh cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề cho cả trẻ em và người lớn cũng như làm giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người lớn tuổi.

Tim khỏe

Ngủ ít hơn 7 giờ một đêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ vì nó khuyến khích ba yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim, đó là béo phì, huyết áp cao và cholesterol cao. Một nghiên cứu tìm thấy một đêm ngủ không đủ giấc ở những người bị cao huyết áp làm huyết áp cao cả ngày hôm sau.

Đời sống tình dục tốt hơn

Thiếu ngủ sẽ làm giảm ham muốn tình dục thấp và thiếu năng lượng, mệt mỏi. Một nghiên cứu vào năm 2002 tìm thấy nhiều nam giới với chứng ngưng thở khi ngủ - một vấn đề hô hấp làm gián đoạn giấc ngủ - cũng có nồng độ testosterone thấp.

Ngăn chặn trầm cảm

Tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm, liên kết mạnh mẽ đến chất lượng giấc ngủ kém và rối loạn giấc ngủ. Khoảng 90% bệnh nhân bị trầm cảm báo cáo không ngủ đủ giấc. Tương tự như vậy, những người bị rối loạn giấc ngủ trong nhiều năm, chẳng hạn như mất ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao mắc bệnh trầm cảm. Thậm chí đáng lo ngại hơn, thiếu ngủ cũng có liên quan với nguy cơ tự tử.

Chống lão hóa

Kéo dài mất ngủ nghiêm trọng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, theo các nhà khoa học. Khi bạn không ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ giải phóng nhiều hoóc môn cortisol. Cortisol có thể phá vỡ collagen - loại protein giữ cho làn da đàn hồi. Mất ngủ cũng khiến cơ thể giải phóng hoóc môn “trẻ” - loại hóc môn giúp da khỏe mạnh.

Sống thọ hơn

Theo các nhà khoa học Trường Y Harvard (Mỹ), những người ngủ ít hơn 5 giờ có nhiều hơn 15% nguy cơ chết ở mọi lứa tuổi, với bất cứ nguyên nhân nào.

Ngọc Lam