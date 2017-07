Không chỉ nữ giới cần phải lo lắng về thời điểm sinh con, mà cánh đàn ông cũng cần biết khả năng làm cha của họ sẽ giảm hơn 1/3 vào độ tuổi 40 - đây là nói đến trường hợp muốn có con bằng thụ tinh nhân tạo. Cuộc nghiên cứu của Trung tâm y khoa Beth Israel Deaconess ở Boston, bang Massachusetts (Mỹ), cho thấy đàn ông tuổi từ 40 - 42 sẽ giảm 46% cơ hội thụ tinh trong ống nghiệm thành công so với các ông trong độ tuổi 30 - 35, dù ai cũng cưới vợ dưới 30 tuổi, theo báo cáo vừa được trình bày trước hội nghị European Society of Human Reproduction and Embryology, được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ). Hay nói cách khác, báo cáo đã phát hiện khả năng sinh sản ở đàn ông lớn tuổi thấp hơn những người còn trẻ - dù là thụ tinh bình thường hay phải nhờ sự can thiệp của y khoa.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ chuyên gia do trưởng nhóm Laura Dodge dẫn đầu đã phân tích dữ liệu của 7.753 đôi vợ chồng đăng ký dịch vụ tại một trung tâm điều trị vô sinh Boston từ năm 2000 - 2014.

Theo đó, gần 19.000 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được ghi nhận. Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân đằng sau tình trạng trên, giới chuyên gia nghi ngờ sự suy giảm khả năng sinh sản ở phái mạnh có thể là do ADN của tinh trùng bị tổn hại vì tuổi tác, giúp giải thích tại sao đàn ông lớn tuổi dễ có con mắc chứng tự kỷ và tâm thần phân liệt. Từ phát hiện mới, các chuyên gia cho rằng những phụ nữ muốn có con nhờ vào kỹ thuật IVF, thì đối tác phải bằng tuổi hoặc trẻ hơn, hy vọng xác suất thành công sẽ cao hơn.

Bác sĩ Gillian Lockwood, Giám đốc y khoa của Tổ chức Midlands Fertility Services (Anh), giải thích tổng số lượng trứng trong đời một phụ nữ được xác định vào thời điểm chào đời, nghĩa là họ không sản sinh trứng mới trong cả đời sống.

Trong khi đó, cánh đàn ông tạo ra tinh trùng mới vào mỗi sáng, từ đó xuất hiện các nguy cơ về mặt di truyền trong quá trình phân bào. Câu hỏi được đặt ra là liệu các cặp chồng già vợ trẻ cần phải làm gì để giới hạn tối thiểu mức độ ảnh hưởng của tuổi tác đối với kết quả IVF? Tiến sĩ Dodge cho hay vì cơ chế tác động vẫn chưa được điều tra rõ ràng, cách tốt nhất có thể là hai vợ chồng nên duy trì lối sống lành mạnh nếu muốn gia tăng mức độ thành công. Ông Nick Macklon, giáo sư sản khoa và phụ khoa của Đại học Southampton (Anh), cho rằng kết quả trên có thể khuyến khích các đôi vợ chồng lệch tuổi quyết định có con sớm hơn.

Tụ Yên