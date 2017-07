Phát ban, mụn trứng cá, chàm, vảy nến hay da dầu, da khô hay da lão hóa có thể cho thấy bạn căng thẳng và thiếu vận động hoặc chế độ ăn uống kém. Cải thiện sức khỏe của da có nhiều cách khác nhau, trong đó có việc bổ sung những dưỡng chất hỗ trợ cho da thông qua chế độ ăn hằng ngày. Quả ổi là một trong những trái cây rất tốt cho làn da của chúng ta, theo Livestrong.com.

tin liên quan Những dấu hiệu 'tố cáo' bạn đang thiếu dưỡng chất thiết yếu Thiếu dưỡng chất cần thiết có thể tạo ra những tổn hại trên da, móng, tóc và thậm chí là cả nướu răng...

Dưới đây là những ích lợi của quả ổi đối với sức khỏe nói chung và làn da nói riêng.



Vitamin K



Vitamin K góp phần chữa lành các chứng rối loạn chuyển hóa da, chẳng hạn như quầng thâm, tĩnh mạch mạng nhện, mụn trứng cá... Vitamin K chữa lành vì nó cải thiện sự đông máu, vốn có thể bị suy giảm trong trường hợp da bị mẩn đỏ và kích ứng. Dưới đây là những ích lợi của quả ổi đối với sức khỏe nói chung và làn da nói riêng.Vitamin K góp phần chữa lành các chứng rối loạn chuyển hóa da, chẳng hạn như quầng thâm, tĩnh mạch mạng nhện, mụn trứng cá... Vitamin K chữa lành vì nó cải thiện sự đông máu, vốn có thể bị suy giảm trong trường hợp da bị mẩn đỏ và kích ứng.

Vitamin C



Lượng vitamin C trong một quả ổi khá dồi dào, giúp tạo collagen giúp da săn chắc. Nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như ổi trong chế độ ăn uống hằng ngày để cải thiện tính đàn hồi của da và giảm tác động lão hóa. Mỗi trái ổi chứa lượng viatmin C gấp 4 lần trái cam.

tin liên quan Ăn cam, bưởi giúp nhớ lâu Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tohuku (Nhật Bản) phát hiện rằng bổ sung cam, bưởi, chanh, quýt vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ bị mất trí nhớ. Lycopene



Một quả ổi cung cấp 2,9g lycopene, một loại chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏe mạnh khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ sự trao đổi chất và ô nhiễm môi trường.



Những tác hại của các độc tố này bao gồm gây lão hóa sớm, bởi chúng gây ảnh hưởng xấu đến DNA liên quan đến tăng trưởng và phát triển. Một quả ổi cung cấp 2,9g lycopene, một loại chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏe mạnh khỏi các độc tố tích tụ trong cơ thể từ sự trao đổi chất và ô nhiễm môi trường.Những tác hại của các độc tố này bao gồm gây lão hóa sớm, bởi chúng gây ảnh hưởng xấu đến DNA liên quan đến tăng trưởng và phát triển.

tin liên quan Người uống bia rượu bị đỏ mặt cần biết điều quan trọng này Có nhiều người nhậu từ đầu cuộc đến khi tính tiền vẫn không đổi sắc mặt, nhưng không ít người mới làm vài chai đã đỏ mặt tía tai. Lý do là sao

Nước



Nước rất cần thiết cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Ngoài việc uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, bạn còn cần bổ sung nước từ thực phẩm. Một quả ổi chứa khá nhiều nước và đương nhiên bạn sẽ bổ sung nước cho cơ thể rất tốt khi ăn loại quả này.



Hàng loạt ích lợi khác với sức khỏe



Ổi không chỉ tốt cho da mà còn đem lại nhiều lợi ích khác với sức khỏe tổng thể. Loại trái cây nhiệt đới này giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, bởi nhờ giàu vitamin C. Ổi giúp cơ thể chống lại những bệnh nhiễm trùng thông thường, cũng như loại bỏ mầm bệnh, theo food.ndtv.com.



Ổi với nhiều dưỡng chất như lycopene, vitamin C, quercetin và các polyphenol khác cùng nhau hoạt động như một chất chống oxy hóa cực mạnh có thể vô hiệu hóa các gốc tự do trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.



Ổi được chứng minh góp phần làm giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến và ức chế sự phát triển của ung thư vú vì chứa nhiều lycopene. Ổi giàu chất xơ và có chỉ số glycaemic (liên quan đến đường huyết) thấp, giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường.

tin liên quan Tin vui cho những người uống 2 ly cà phê mỗi ngày Nghiên cứu mới cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể giảm nguy cơ phát triển ung thư gan, tuy nhiên nếu bạn nhậu quá nhiều thì không cà phê nào cứu nổi...



Trần Ka